منطقة أسوان الأزهرية تكرم الطلاب المتميزين فى أنشطة إدارة المكتبات

قام الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية بتكريم عددا من الطلاب المتميزين المشاركين فى أنشطة إدارة المكتبات والتى من بينها " المشروع الوطني للقراءة ـ مشروع تحدي القراءة العربي".

ومن بين المكرمين الطالب عمر رمضان، معهد كوم أمبو الثانوي النموذجي، والفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية " الفئة الرابعة ـ المشروع الوطني للقراءة" إضافة إلى تكريم أخصائيي المكتبات المشاركين فى الأنشطة الصيفية.

كما كرم، أعضاء اللجنة التنسيقية بالمنطقة، وأعضاء لجنة التحكيم، وذلك فى الحفل الذي نظمته إدارة المكتبات بالمنطقة، بقاعة معهد " الإمام الشعراوي" بحضور رؤى محمد، مدير إدارة المكتبات، ولفيف من قيادات المنطقة، وشيوخ المعاهد، وأسر الطلاب المكرمين.

تكريم المتميزين

وفى لفتة طيبة، كرم رئيس منطقة أسوان الأزهرية، أشرف عبدالمحسن، مدير إدارة المكتبات سابقاً بالمنطقة، على ماقدمه من جهد وعطاء طوال عمله بالمنطقة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، أهمية القراءة فى حياتنا بإعتبارها غذاء للعقل وتشكيل للوعي وكسب للمعرفة؛ فالمعرفة تساوي وزنها ذهباً ، مطالباً بحس الأجيال على مصاحبة الكتاب والتزود من علوم الدنيا والآخرة، فالكتاب شاهد على ما قدمه علماء الأمة فى العلوم الشرعية والعربية ومختلف العلوم، مقدماً شكره وتقديره لإدارة المكتبات وجميع الإدارات بالمنطقة على ما بذلوه جهد كبير ساهم فى حصد المنطقة المركز الأول على مستوى الجمهورية فى " المشروع الوطني للقراءة".