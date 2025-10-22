قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور وزراء وكبار الكتاب والسياسيين.. انطلاق احتفالية مئوية مجلة روزاليوسف| صور
الجارديان: شخصيات يهودية من أنحاء العالم تدعو العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل
موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. آخر تحديث
وزير الأوقاف يوجه بصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم
سر الـ2.5 جنيه.. رئيس الوزراء يكشف حجم الدعم في كل لتر سولار
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
مدبولي يبحث مع نائب رئيس مجموعة سيتك الصينية إنشاء وتمويل مصنع لإنتاج مكونات محطات تحلية المياه
الأوقاف تحذر من العنف ضد المرأة: القوة مش إنك ترفع إيدك عليها بل إنك ترفع مقامها
محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات للإسراع في التنفيذ بنسبة 81%

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 4 كم ، والذى يعتبر أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بالمدينة ، ويأتى تنفيذ المشروع بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتجميل الطرق والمداخل والميادين العامة بما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة .

 وخلال الجولة التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة بمديريات الخدمات والمرافق العامة .

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لنهو هذا المشروع الحيوى وفقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً بنهاية نوفمبر المقبل ، وخاصة أن نسبة التنفيذ العامة للمشروع تجاوزت الـ 81 % حيث تم الإنتهاء من الأعمال بالحارة الشرقية ، فيما تتواصل الأعمال بالحارة الغربية .

جولة ميدانية 

حيث جارى استكمال المرافق من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، مع تركيب أعمدة الإنارة الديكورية وتنفيذ طبقة التأسيس للرصف من نوعية (FDR) باستخدام فرم الأسمنت ، ورش طبقة (MC)  ذات الكفاءة العالية تمهيدًا لبدء أعمال الرصف خلال الأيام القادمة بدءاً من الاتجاه الشمالى وصولاً إلى منطقة الشرطة العسكرية .

وأشار إسماعيل كمال إلى أنه جار بالتوازى إستكمال أعمال التشجير بالحارة الشرقية بعد الانتهاء من توسعتها ورصفها ، وتركيب مصادر الرى لها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب ، إلى جانب تنفيذ مديرية الطرق لأعمال الإنترلوك على الأرصفة ومسارات المشا ة، والاستعداد لتركيب مظلات ومقاعد فى أماكن الانتظار التى تشهد كثافة مرتفعة من المواطنين .

وأوضح أنه تم في نفس الوقت تركيب مطبات صناعية بمعايير مدروسة ومسافات محددة لضمان تهدئة حركة المركبات وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين ، وأن كل هذه الجهود تأتى فى إطار الحرص على أن تكون عروس المشاتى فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من الأفواج السياحية كواجهة حضارية وجمالية تليق بمكانتها التاريخية والعمرانية العريقة .

