محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات للإسراع في التنفيذ بنسبة 81%

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 4 كم ، والذى يعتبر أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بالمدينة ، ويأتى تنفيذ المشروع بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتجميل الطرق والمداخل والميادين العامة بما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة .

وخلال الجولة التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة بمديريات الخدمات والمرافق العامة .

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لنهو هذا المشروع الحيوى وفقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً بنهاية نوفمبر المقبل ، وخاصة أن نسبة التنفيذ العامة للمشروع تجاوزت الـ 81 % حيث تم الإنتهاء من الأعمال بالحارة الشرقية ، فيما تتواصل الأعمال بالحارة الغربية .

جولة ميدانية

حيث جارى استكمال المرافق من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، مع تركيب أعمدة الإنارة الديكورية وتنفيذ طبقة التأسيس للرصف من نوعية (FDR) باستخدام فرم الأسمنت ، ورش طبقة (MC) ذات الكفاءة العالية تمهيدًا لبدء أعمال الرصف خلال الأيام القادمة بدءاً من الاتجاه الشمالى وصولاً إلى منطقة الشرطة العسكرية .

وأشار إسماعيل كمال إلى أنه جار بالتوازى إستكمال أعمال التشجير بالحارة الشرقية بعد الانتهاء من توسعتها ورصفها ، وتركيب مصادر الرى لها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب ، إلى جانب تنفيذ مديرية الطرق لأعمال الإنترلوك على الأرصفة ومسارات المشا ة، والاستعداد لتركيب مظلات ومقاعد فى أماكن الانتظار التى تشهد كثافة مرتفعة من المواطنين .

وأوضح أنه تم في نفس الوقت تركيب مطبات صناعية بمعايير مدروسة ومسافات محددة لضمان تهدئة حركة المركبات وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين ، وأن كل هذه الجهود تأتى فى إطار الحرص على أن تكون عروس المشاتى فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من الأفواج السياحية كواجهة حضارية وجمالية تليق بمكانتها التاريخية والعمرانية العريقة .