محافظات

محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد النصر

همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بالدقهلية، بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والعقيد السيد جلال نائب المستشار العسكري.

وبدأ البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة للدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن جوانب من سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكد فيها على أن ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء يحمل كل معانى الإنسانية وكانت بعثته رحمه للعالمين، مشيراً إلى أنه علينا أن نأخذ سيرته وحياته مثلا وقدوة وأن نتراحم فيما بيننا.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن الرسول بعث هاديا للإنسانية جمعاء وأن الله أنار الدنيا بنور الإسلام وأن محبة الرسول من أصول الإيمان وهي من محبة الله، وأن الاحتفال بمولده الشريف هو احتفاء به، ونحتفل بمولده حبا وطاعة، ونتبع سنته ونبتعد عن النواهي، كما تم تقديم ابتهالات دينية وقدم الاحتفالية الدكتور أحمد شرف إمام مسجد النصر.

وعقب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، التقى محافظ الدقهلية عددا من  المواطنين الذين حضروا الاحتفال واستمع إليهم مؤكداً لهم على تلبية كافة احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم في مختلف القطاعات والمجالات، الذين عبروا عن تقديرهم لجهوده المبذولة والملموسة .
 

