إصابة أربعة أشخاص في حادث على طريق الجمالبة بالدقهلية

اصيب اربعة اشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل باخر بمحافظة الدقهلية



تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد باصابة 4 اشخاص اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر

على طريق ميت سلسيل- الجمالية



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة كلا من علاء محمد عمر أبو المعاطي 18عاما واصابته سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالبطن ، يوسف عبده أحمد محمد 14عاما مصاب بجرح قطعي بالقدم اليسري و سحجات وكدمات متفرقه بالجسم ، محمد إبراهيم السيد حسن 19عاما واصابته عبارة عن سحجات وكدمات متفرقه بالجسم وخدوش متفرقه باليدين و محمد إبراهيم مسعد نصار 19 عاما مصاب بكدمات وجروح متفرقه بالوجه و بالقدم اليمني



تم نقل المصابين الى مستشفى الجمالية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.