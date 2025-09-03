اصطدام توكتوك بملاكي وإصابة أربعة أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي وتوكتوك على طريق بنها- المنصورة الزراعي بنطاق محافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ملاكي وتوكتوك على طريق أجا بنها أمام الفخراني مما أسفر عن وقوع مصابين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة كل من وفاء صابر منير ،56 عاما

وإصابتها كدمات وسحجات متفرقة ، دعاء الدسوقي نجم،43 عاما، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية، حمدي عبدالله شرف، 39 عاما مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، شهد وائل العموشي،22 عاما، وإصابتها اشتباه كسر بالكتف الأيسر، والذراع الأيسر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أجا وجار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.