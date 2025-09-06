أنهيا حياته غدرا.. مصرع شاب على يد شقيقين في الدقهلية

لقي شاب مصرعه على يد شقيقين بمركز محلة دمنه بمحافظه الدقهليه اثر خلاف سابق بينهم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص على يد شقيقين بمدينه محلة دمنه حيث قاما بطعنه باله حاده وفر احدهما هاربا.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين مصرع اشرف سعد القصبي 29 عاما مقيم محلة دمنه على يد شقيقين وهما صالح ومحمد. ب ا .ا المقمين بنفس المركز على اثر خلاف قديم بينهم.

وتبين من الفحص والتحرى ان تصالح حدث بين المجني عليه والمتهمين قبل الحادث بيوم لكنهم غدروا به واستدرجوه وانهوا حياته باله حاده وفارق الحياه على الفور تم نقل المجني عليه الى المستشفى فيما تم ضبط الاخير وجار ضبط شفيقه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.