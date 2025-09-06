قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة البنتاجون من وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب.. هل يمهد ترامب لحرب عالمية ثالثة ؟
الكاريبي المشتعل.. جذور الأزمة بين أمريكا وفنزويلا | تقرير
تعليق أيمن يونس على فوز منتخبنا الوطني أمام إثيوبيا
أبرز مباريات اليوم السبت 6-9-2025 والقنوات الناقلة
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب أفغانستان مجددا بعد أيام من هزات مدمرة
قاضي فيدرالي يمنع ترامب من ترحيل الفنزويليين
الحرب على غزة.. الصين تنضم رسميًا إلى إعلان نيويورك حول حل الدولتين
نجاح عملية نادرة ومعقدة لطفل بمستشفى إهناسيا التخصصي في بني سويف
الذهب طالع.. اعرف سعر عيار 21 وصل كام اليوم السبت 6 -9
15 جنيها دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض اليوم السبت
الذهب يرتفع لمستوى قياسي جديد بعد بيانات الوظائف الأميركية
جيش الاحتلال يعلن المواصي منطقة آمنة ويدعو سكان غزة للانتقال إليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أنهيا حياته غدرا.. مصرع شاب على يد شقيقين في الدقهلية

الفقيد
الفقيد
همت الحسيني

لقي شاب مصرعه على يد شقيقين بمركز محلة دمنه بمحافظه الدقهليه اثر خلاف سابق بينهم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص على يد شقيقين بمدينه محلة دمنه حيث قاما بطعنه باله حاده وفر احدهما هاربا.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين مصرع  اشرف سعد القصبي 29 عاما مقيم محلة دمنه على يد شقيقين وهما صالح ومحمد. ب ا .ا  المقمين بنفس المركز على اثر خلاف قديم بينهم.

وتبين من الفحص والتحرى ان تصالح حدث بين المجني عليه والمتهمين قبل الحادث بيوم لكنهم غدروا به واستدرجوه وانهوا حياته باله حاده وفارق الحياه على الفور تم نقل المجني عليه الى المستشفى فيما تم ضبط الاخير وجار ضبط شفيقه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

الدقهلية محلة دمنة ضباط مركز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

محمود سامي قنبير

بعد مكالمة الرئيس السيسي له.. من هو الدكتور محمود سامي قنيبر؟

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

ترشيحاتنا

أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بالاعتداء على طفل في الشارع بالقاهرة

الجوازات

إجراءات إكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية

المتهمين

قرار ضد شخصين تعديا على آخرين بالضرب باستخدام كرباج في المنوفية

بالصور

في ذكراه.. قصة حب فؤاد المهندس وشويكار من المسرح إلى عش الزوجية

فؤاد المهندس
فؤاد المهندس
فؤاد المهندس

فستان لافت.. ملك زاهر تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لك نضارتك

وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ
وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ
وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد