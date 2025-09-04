الدقهلية: 1539مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الروضة ببلقاس

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، والتي أقيمت بقرية الروضة مركز بلقاس، واستفاد منها بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 1539مواطنا، وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

وأكد المحافظ على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

و أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومي ١ و٢ سبتمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، واستفاد منها، 1539 مواطنا بالكشف والعلاج، في تخصصات مختلفة، وضمت 9 عيادات، شملت، 188 باطنة، 189أطفال، 57 جراحة، 87 أسنان،62 رمد، 112 نساء ونظيم أسرة، 140 جلدية، أنف وأذن 58، عظام 121.

كما قامت القافلة بإجراء، 118 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 152، ومعمل الدم والطفيليات 255، وإحالة 4 حالات للمستشفيات، إلى جانب عقد 39 ندوة تثقيفية، استفاد منها 510 مترددا على القافلة.

