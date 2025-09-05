قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار لجنة السويداء.. الهجري: نشكر أمريكا وترامب وإسرائيل ونتنياهو
لجنة تحقيق السويداء: محاكمات علنية للموقوفين والدولة السورية جادة في المحاسبة
ترامب يتعهد بإنهاء الحرب في أوكرانيا ويكشف عن محادثة مرتقبة مع بوتين
إصابة 7 أشخاص في حريق داخل مطعم شهير بالدقهلية
وزير الخارجية يتوجه إلى قبرص في زيارة ثنائية
السفارة الروسية في لندن تندد بالعقوبات البريطانية وتصفها بـ"غير القانونية"
سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025
شبورة كثيفة ورياح نشطة.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم
من هم لصوص الصلاة؟.. تعرف عليهم واحذرهم
حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان تتجاوز 2200 قتيل وجهود الإنقاذ تواجه تحديات جسيمة
رحلة إلى أعماق التاريخ.. كنوز مدينة رومانية غارقة في مياه إيطاليا
وزير الأوقاف يشارك في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين.. السبت
محافظات

إصابة 7 أشخاص في حريق داخل مطعم شهير بالدقهلية

همت الحسينى

شب حريق داخل مطعم شهير بشارع قناة السويس بالمنصورة اثر اشتعال أنبوبة داخله مما ادى لإصابة 7 أشخاص. 

اشتعال انبوبه بمطعم شرقى 

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطه النجد يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بقناه السويس بمدينة المنصوره مما ادى الى اصابه سبعه اشخاص بحروق.

اصابة7 بحروق متنوعه بالوجه واليدين

 انتقل ضباط المباحث والحماية المدنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحريق وتبين اصابه كلا من ؛ رامي عاطف الشرقاوى 41 عاما مقيم ميت غمر واصابته حروق من الدرجة الثانية بالوجه واليدين ، احمد خالد جمال 28 عاما مقيم طنطا  ومصاب بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والكفين. بنسبة 25٪،  محمد جمال عبدالعزيز 40 عاما مقيم المنصور ة واصابته حروق من الدرجة الثانية بنسبة 13٪ بالوجه واليدين ، احمد حسن محمد 22 عاما مقيم طلخا واصابته حروق من الدرجة الثانية  بالوجه واليدين كما اصيب السيد احمد السيد الشحات 46 عاما مفيم المنصورة واصابته حروق بالوجه واليدين من الدرجة الثانية ، نبيل المهدى صابر 48 عاما مقيم طناح واصيب بحروق بالوجه واليدين من الدرجة الثانية ومحمد محمود محمد حسن 21 عاما مقيم نبروه واصابته حروق من الدرجة الثانية بالوجه واليدين 
تم نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ لتلقى العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابه العامة.

