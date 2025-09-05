إصابة 7 أشخاص في حريق داخل مطعم شهير بالدقهلية

شب حريق داخل مطعم شهير بشارع قناة السويس بالمنصورة اثر اشتعال أنبوبة داخله مما ادى لإصابة 7 أشخاص.

اشتعال انبوبه بمطعم شرقى

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطه النجد يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بقناه السويس بمدينة المنصوره مما ادى الى اصابه سبعه اشخاص بحروق.

اصابة7 بحروق متنوعه بالوجه واليدين

انتقل ضباط المباحث والحماية المدنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحريق وتبين اصابه كلا من ؛ رامي عاطف الشرقاوى 41 عاما مقيم ميت غمر واصابته حروق من الدرجة الثانية بالوجه واليدين ، احمد خالد جمال 28 عاما مقيم طنطا ومصاب بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والكفين. بنسبة 25٪، محمد جمال عبدالعزيز 40 عاما مقيم المنصور ة واصابته حروق من الدرجة الثانية بنسبة 13٪ بالوجه واليدين ، احمد حسن محمد 22 عاما مقيم طلخا واصابته حروق من الدرجة الثانية بالوجه واليدين كما اصيب السيد احمد السيد الشحات 46 عاما مفيم المنصورة واصابته حروق بالوجه واليدين من الدرجة الثانية ، نبيل المهدى صابر 48 عاما مقيم طناح واصيب بحروق بالوجه واليدين من الدرجة الثانية ومحمد محمود محمد حسن 21 عاما مقيم نبروه واصابته حروق من الدرجة الثانية بالوجه واليدين

تم نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ لتلقى العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابه العامة.