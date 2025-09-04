قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
الأولى من نوعها بالدقهلية .. بدء التشغيل التجريبي لوحدة اضطرابات النوم بمستشفى صدر المنصورة

همت الحسينى

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة اضطرابات النوم (مختبر النوم) بمستشفى صدر المنصورة، حيث اشار إلى أن وحدة اضطرابات النوم تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، وتشكل إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالدقهلية.

وأوضح أن العيادة الجديدة ستعمل يوم الأربعاء من كل أسبوع ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، وتهدف الوحدة إلى تشخيص وعلاج مشكلات النوم المختلفة، مثل الأرق وصعوبات الدخول في النوم أو الاستمرار فيه، وانقطاع النفس الانسدادي النومي الناتج عن انسداد مجرى الهواء أو اضطراب مراكز التحكم بالتنفس، إلى جانب تشخيص حالات الشخير المرتفع والاضطرابات السلوكية أثناء النوم.

وتعتمد الوحدة على مختبر متكامل يضم غرفة مزودة بأحدث أجهزة المراقبة وكاميرات دقيقة لرصد التغيرات العصبية والجسدية أثناء النوم، بالإضافة إلى غرفة نوم مهيأة بعناية لتوفير الراحة التامة للمريض وضمان دقة الفحوص. ويبدأ التشخيص من خلال فحص التاريخ الطبي والفحص السريري، ثم إجراء دراسة نوم شاملة باستخدام أجهزة متطورة

.

وقال الدكتور محمد السعيد مدير مستشفى صدر المنصورة إن تشغيل وحدة اضطرابات النوم يمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمرضى، حيث نوفر لهم بيئة طبية متكاملة تساعد على التشخيص الدقيق والعلاج الفعال لمشكلات النوم، وهو ما سينعكس إيجابيًا على صحة المرضى وجودة حياتهم. لافتا إلى أن العلاج يتحدد وفقًا لحالة المريض، حيث يتم الاستعانة بأجهزة ضغط الهواء الإيجابي مثل جهاز CPAP الذي يحافظ على الممرات الهوائية مفتوحة ويمنح المريض نومًا عميقًا، أو جهاز BiPAP الذي يوفر ضغطًا متغيرًا للشهيق والزفير حسب الاحتياج الصحي.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للدكتور محمد السعيد مدير المستشفى وفريق العمل على جهودهم في تجهيز الوحدة وتشغيلها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المديرية للتوسع في الخدمات الطبية التخصصية، تنفيذاً لتعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة و اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة لأمراض الصدر، والدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، وبإشراف الدكتورة سماح فتحى مدير إدارة الأمراض الصدرية، والدكتور محمد السعيد مدير المستشفى، والدكتورة ايمان سليمان استشاري الصدر ورئيس الوحدة.

الدقهلية وكيل صدر المنصوره

