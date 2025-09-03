استخراج الجن وممارسة السحر .. القبض على دجالين بمبنى مهجور بالدقهلية



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيام شخصان بالتردد على بعض المبانى المهجورة وإيهام متابعيهما بقدرتهما على إستخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمان على تلك الصفحات (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بنطاق محافظة"الدقهلية") ، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل - محافظ إلكترونية تحتوى على مبالغ مالية) .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، ونشرهما مقاطع الفيديو على صفحتهما بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.