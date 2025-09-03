قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طالبة خدعها الحب.. شاب يصور فتاة في أوضاع مخلة وجارها يبتزها بالفيديو

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تعرضت طالبة ثانوي ، للخداع باسم الحب بعدما أوهمها شاب بحبه لها والزواج منها واستدرجها لمنزله، وتمكن من تصويرها في أوضاع مخلة دون علمها ، ثم تعرضت للتهديد والابتزاز من جارها الذي حصل على صورها ومقطع الفيديو الذي سجله لها حبيبها، وابتزازها لاقامة علاقة محرمة معه مقابل عدم نشره مقطع الفيديو. 

تفاصيل الجريمة كشفت عنها تحقيقات نيابة شمال بنها الكلية ، بعدما لجأت طالبة ثانوي إلى مباحث الانترنت ، وحررت محضرا ضد شاب بعد تهديدات وابتزاز استمر أكثر من عامين ، حيث كانت تخشى من الفضيحة حتى امتدت التهديدات لشقيقتها ، والتي طالبها الشاب أيضا بإرسال صورها له مقابل عدم فضح شقيقتها ، كما ابتزها بدفع مبلغ مالي لعدم نشر مقطع الفيديو. 

وقال عبد العزيز حسين المحامي دفاع الطالبة المجني عليها، إنها ظلت أكثر من عامين تتلقى تهديدات وابتزاز من المتهم وانتابتها حالة خوف شديدة من الابلاغ عما تتعرض له بسبب العادات والتقاليد وخوفا من "الفضيحة" ، حتى وقعت شقيقتها في فخ المتهم أيضا لتتوجها سويا لتحرير محضرا بالابتزاز. 

وأسفرت تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم 6 ح، أن طالبة ثانوي كانت ترتبط بعلاقة عاطفية بشقيق صديقتها، وأنه تمكن من خداعها واستدراجها لمنزله بحجة الحب والاشتياق لها، ثم قام بتصويرها فيديو خلسة دون معرفتها ، حتى فوجئت بانتشار مقطع الفيديو بين أهل المنطقة، وقيام صاحب مكتبة مجاورة لمنزلها كانت تشتري منه الكتب المدرسية يراسلها عبر تطبيق فيسبوك وواتس اب ، يطلب منها الذهاب إليه في منزله لاقامة علاقة محرمة معه، وعندما رفضت ظل يهددها بنشر مقطع الفيديو على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأضافت التحقيقات، أن الطالبة كانت تقوم بحظر الارقام التي يراسلها صاحب المكتبة منها ويختفي لفترة فتعتقد انه نسي امرها حتى تفاجأ به يتواصل معها من ارقام جديدة ويكرر طلبه وتهديداته، وفي إحدى المرات تولت شقيقتها الرد على رسائله حتى تنهي معه الأمر إلا أنه فاجئها بمساومة جديدة وطلب منها ان ترسل له صورا شخصية لها ومبلغ مالى ٥ آلاف جنيه كما انه أنشأ صفحة على تطبيق انستجرام ونشرط بها مقطع الفيديو الخاص بشقيقتها منفذا تهديداته ما دفعهما للجوء لمباحث الانترنت بعد تفاقم الامر واستمرار الابتزاز والتهديد. 

النيابة العامة بشمال بنها الكلية باشرت تحقيقات موسعة مع كافة الأطراف حيث استمعت لاقوال الشقيقتين واتهمت طالبة الثانوي جارها بابتزازها وتهديدها مقابل عدم نشر فيديو خاص بها على الانترنت رغم قيامه بنشره بالفعل كما نشره على مواقع اباحية، واتهمت حبيبها السابق بهتك عرضها وتصويرها خلسة دون علمها واستغلال الفيديو ونشره بين الاصدقاء والجيران. 

كما اتهمت شقيقتها صاحب المكتبة جارهم بابتزازها لارسال صور شخصية له وطلب مبلغ مالي، أصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار الشابين و ألقت مباحث بنها القبض على صاحب المكتبة الذي التزم طوال التحقيقات بكلمة "محصلش" وواجهته النيابة برسائله التي أرسلها للفتاتين وابتزازه لهما وقررت حبسه على ذمة التحقيقات ومازال المتهم الثاني هاربا.

طالبة خدعها الحب أوضاع مخلة طالبة ثانوي علاقة محرمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

ترشيحاتنا

التوكل على الله والتواكل

ما الفرق بين التوكل على الله والتواكل؟.. الأزهر يجيب

ورش عمل للطلاب الوافدين

خريجي الأزهر تواصل جهودها في مواجهة التطرف عبر ورش عمل للطلاب الوافدين

رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعد تكريمه في احتفالية المولد النبوي.. رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر يشكر الرئيس السيسي

بالصور

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد