قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو السولية يفتتح التهديف لـ سيراميكا كليوباترا أمام إنبي
أختي.. شريف الدسوقي يرد على اتهامات ضد بدرية طلبة بتسببها في بتر قدمه
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو
دي يونج يعود لتدريبات برشلونة قبل مواجهة ليفانتي بالدوري الإسباني
المستشار القانوني للزمالك: لا توجد أية مخالفات.. وبيان الإسكان كان بشأن تأخير التنفيذ فقط
التعاون الإقليمي والشراكة الاستراتيجية محور مكالمة الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان
مايكروسوفت تحت الضغط.. احتجاجات داخلية بسبب دعم إسرائيل في حرب غزة
المؤتمر: مشاركة مصر في قمة تيكاد تعزز حضورها الاقتصادي بالقارة السمراء
آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-8-2025
وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي وقف حرب غزة وتطورات النووي الإيراني
احتجاجات في إسرائيل على قرار تجنيد 60 ألفا من الاحتياط للسيطرة على غزة
عامل غنوة ليك مخصوص.. مصطفى قمر يُهنئ عمرو دياب بنجاح ألبومه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جنايات القاهرة: براءة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان

طارق ريحان
طارق ريحان
كتب: مصطفى رجب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم برئاسة المستشار عماد عيسي الخولي، ببراءة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان، وتهديده بنشر مقاطع فيديو خاصة حصل عليها دون وجه حق مقابل مبالغ مالية في الطالبية.

براءة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان

وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم ع. س لأنه في غضون بداية عام 2022 بدائرة قسم شرطة الطالبية، محافظة الجيزة، هدد الفنان طارق ريحان كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب، وهو الحصول منه على مبالغ مالية مقابل عدم إفشاء تلك الأمور، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه سالف الذكر، بأن نقل بجهاز إلكتروني مقاطع مرئية استخدم بها أشخاصا آخرين، وتداولوا عبارات تخص المجني عليه، لو ثبتت قبله لأوجبت احتقاره لدى بني جنسه على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمل المقاطع المتحصل عليها من الاتهام السابق وأذاعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بأن أرسلها إلى المجنى عليه سالف الذكر بتطبيق واتس آب، مهددا إياه بإفشائها والاستمرار في إرسالها لحمله بغير حق على القيام بعمل، وهو إرسال مبالغ مالية له على النحو المبين بالتحقيقات.

وأردف أمر إحالة بأن المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية وحرمة الحياة الخاصة للمجني عليه الفنان طارق ريحان، بأن نشر عبر الشبكة المعلوماتية وبوسائل تقنية المعلومات صورا للمجنى عليه تنتهك خصوصيته دون رضاه على النحو المبين بالأوراق، وأنشأ وأدار حسابا خاصا على الشبكة المعلوماتية على موقع التواصل الاجتماعي واتس آب، بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة الفنان طارق ريحان، بإساءة استخدام وسائل الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد طارق محمد أحمد حسن - ٦٢ عاما، ممثل، بأنه على اثر علاقة عمل بينه وبين المتهم نشبت بينهما خلافات بسبب صدور أحکام قضائية ضد المتهم لصالح المجني عليه فقام بتهديده كتابة انه اذا لم ينصع لأوامره بالحصول على مبلغ مالي نظير عدم نسبة أمور مخلةز بشرفه.

فيما شهد محمد عبد العزيز عز الدين خليل - نقيب شرطة - ٣٠ عاما - ضابط قسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة بأن المتهم هدد المجني عليه كتابة مقابل مبالغ مالية نظير عدم نسب أمور مخله بشرفه وتوصلت تحرياته الفنية الى ان المتهم مستخدم الهاتف المحمول محل الواقعة.

طارق ريحان محكمة محكمة جنايات القاهرة مجمع مجمع محاكم زينهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

ريلمى

سلسلة ريلمي الرقمية.. تكنولوجيا جديدة بروح شبابية

مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

سعر مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل في السعودية

تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V

تعرف على إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V| صور

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد