القبض على صاحب شركة إنتاج بدون ترخيص بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج ووكالة إعلانية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة وتحوى أستوديوهات تسجيل صوتى وتصوير برامج حوارية ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات معالجة محمل عليها مصنفات سمعية بصرية وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، والترويج لأنشطته عبر مواقع التواصل الإجتماعى بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وضبط مالكها، وبداخلها (2 أستوديو تصوير بكامل مكوناتهما – وحدة مونتاج بكامل مكوناتها –عروض أسعار الإعلانات مع قنوات غير مرخصة – جهاز راوتر – ختم أكلاشيه خاص بالشركة – دفتر تحصيل نقدية خاص بالشركة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





