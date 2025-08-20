إحباط محاولة بيع 3 طن مواد بترولية بالسوق السوداء في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائى بأسوان وبحوزته أسلحة نارية وكميات من المواد البترولية للإتجار بها بالسوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر جنائى) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، وبحوزته (بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – كمية من المواد البترولية "سولار" وزنت 3 طن)





وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحةالنارية تمهيداً للإتجار بها ، وكذا قيامه بتجميع المواد البترولية لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





