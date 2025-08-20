تجنبا لدفع 1500 جنيه .. خطوات استخراج الملصق الإلكتروني 2025

يبحث الكثير عن خطوات استخراج الملصق الإلكتروني 2025 وأيضا عمل بدل فاقد له، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمة التقديم علي استخراج الملصق الإلكتروني وطلب تركيب ملصق إلكتروني بدل فاقد، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للمرور.

استخراج الملصق الإلكتروني 2025

أتاحت وزارة الداخلية خدمة التقديم علي استخراج الملصق الإلكتروني 2025 وطلب تركيب ملصق إلكتروني بدل فاقد، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للمرور، كما أنه يمكن استخراج بدل فاقد الملصق الإلكتروني من وحدات المرور المختلفة.

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حددت وزارة الداخلية رسوم استخراج الملصق الإلكتروني 2025 بسيطة، وتعد رسوم بسيطة مقارنة بالغرامة المحددة لمخالفات تركيب الملصق الالكتروني، والتي تبلغ حوالي 1500 جنيه، بخلاف العقوبة الموقعة، ولاستخراجه يتوجب الدخول إلى بوابة المرور من خدمات بوابة وزارة الداخلية.

​​​​​​​​​​​​​​خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني

وأتاحت وزارة الداخلية خدمة سداد رسوم إصدار​ الملصق الإلكتروني 2025، حيث يجب ان تكون رخصة المركبة سارية​​، ويتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى لإنواع التراخيص ملاكى ودراجة نارية فقط، ويتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة ويتم إستلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.​

سعر استخراج الملصق الإلكتروني

حدد قانون المرور الجديد إجمالي تكلفة تركيب الملصق الالكتروني 95 جنيهًا، وتشمل الأسعار 75 جنيهًا ثمن الملصق الإلكتروني، و20 جنيهًا للرخصة، حتى لا يقع سائق المركبة تحت طائلة القانون.

استخراج الملصق الإلكتروني 2025 بالموبايل

تسجيل البيانات عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر. اختيار خدمات المركبات. اختيار استخراج بدل فاقد للملصق الالكتروني. اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني. سداد رسوم الخدمة المطلوبة. معرفة موعد التسليم.

شروط استخراج الملصق الإلكتروني

أن تكون رخصة المركبة سارية. تواجد السيارة؛ حتى يتمكن رجال المرور من تركيب الملصق الإلكتروني عليها. تفعيل الملصق الإلكتروني بشكل صحيح، ولا يجوز لسائق المركبة التعامل معه بمفرده.

الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني

يجب على صاحب المركبة المرخصة باسمه، أو صاحب التوكيل المفتوح، أو الإدارة، إحضار الرخصة سارية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، علما بأنه يجوز إصدار ملصق الإلكتروني، وعدم ربطه بموعد الترخيص.