يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات وأماكن استخراج تصريح العمل 2024، عبر محرك البحث العالمي جوجل، حيث توفر وزارة الداخلية خدمات استخراج تصاريح العمل من خلال الإدارة العامة لتصاريح العمل أو موقع وزارة الداخلية.

استخراج تصريح العمل 2024

تتيح وزارة الداخلية خدمة استخراج تصريح العمل 2024 عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، عن طريق الدخول إلى موقع الوزارة وتسجيل الدخول ثم الذهاب إلى دليل الخدمات ومنه الحصول على خدمات استخراج تصريح العمل 2024.

تصريح العمل 2024

وتقدم وزارة الداخلية خدمة استخراج تصريح العمل 2024 إلكترونيا، وفقا لما تقدمه الوزارة من إجراءات تفعيل التكنولوجيا الحديثة في الإدارات المختلفة للوزارة، للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية للجماهير، والتي تقدمها مختلف قطاعات الوزارة سعيا إلى تسهيل الإجراءات على كاهل المواطن وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين بما يسهم في حصول المواطنين على الخدمات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل 2024

وأفادت وزارة الداخلية بالأوراق والمستندات المطلوبة لـ استخراج تصريح عمل 2024 فيجب استيفاء 3 صور شخصية لمقدم الطلب وصورة من تأشيرة السفر وكذا صورة من الصفحة الأولى من جواز السفر، وايضا صورة من بطاقة الرقم القومي، ثم يقوم مقدم الطلب لأول مرة بشراء نموذج تصريح عمل من الإدارة العامة لتصاريح العمل ودفع الرسوم 200 جنيه عن كل عام لحاملي المؤهلات العليا و100 جنيه لغير المتعلمين.

أماكن استخراج تصريح عمل 2024

ويمكن استخراج تصريح عمل 2024 من الإدارة العامة لتصاريح العمل في مجمع وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، وكذا قسم تصاريح العمل في وزارة القوى العاملة بداخل الوزارة في مدينة نصر، وبميناء القاهرة الجوي، وفي شمال القاهرة بمنطقة الساحل كورنيش النيل، وداخل قسم شرطة عين شمس وايضا قسم شرطة مدينة نصر وكذا قسم شرطة دار السلام، وفي جنوب القاهرة بلوك 27 بجوار نقطة عين حلوان.

استخراج تصريح العمل المحافظات

وفي المحافظات يمكن استخراج تصريح عمل 2024 من قسم شرطة الجيزة، ومن فرع بنك مصر سموحة بالإسكندرية، أو مبنى المستودعات المصرية بشارع الجمارك في الإسكندرية، وايضا من مطار برج العرب، ومنفذ ميناء السلوم البري، ومنفذ ميناء نويبع البحري ومنفذ ميناء سفاجا البحري ومنفذ ميناء السويس البحري، وبمديرية أم الإسماعيلية ومديرية أمن بورسعيد، وقسم تصاريح العمل في بنها بمديرية أمن القليوبية، وبمبنى مديرية أمن البحيرة، وايضا بقسم تصاريح شبين الكوم في مبنى قضايا الدولة.

أماكن استخراج تصاريح العمل

كما يمكن استخراج تصريح العمل 2024 من قسم تصاريح سوهاج ببنك مصر، وجرجا في سوهاج، ومن عمارات مجلس المدينة في قنا، ومبنى مديرية الأمن في البحر الأحمر، ومبنى مديرية أمن الوادي الجديد، وعمارات مجلس المدينة في الأقصر، ومبنى مجلس مدينة اسوان، ومبنى مديرية شمال سيناء في العريش، وعمارات حسن علام ي مطروح، بنى مديرية أمن الفيوم، ومبنى بنك القاهرة في بني سويف، وشونة بنك مصر في المنيا، وشارع البنوك في أسيوط، وايضا القوصية بشارع الأمومة في اسيوط.

استخراج تصريح العمل إلكتروني

وللحصول على خدمة استخراج تصريح العمل 2024، يجب الدخول إلى موقع وزارة الداخلية وتسجيل الدخول ثم الضغط على دليل الخدمات من أعلى يمين الصفحة، ثم اختيار طلب استخراج تصريح العمل، واخيرا استيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة، واستكمال الإجراءات ثم دفع الرسوم المطلوبة وتحديد مكان الاستلام واستلام تصريح العمل.