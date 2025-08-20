أم إيطالية وأب مصري.. رحلة الراقصة نورا دانيال من نوادي رومانيا لـ القاهرة

من ملاهي رومانيا الليلية إلى القاهرة، حضرت الراقصة نورا دانيال التي لم تكمل بعد عامها الثامن والعشرين إلا أنها احترفت الرقصة في سن الصغر، وحضرت إلى مصر في 2019 لتبدأ مسيرتها في الرقص الشرقي إلا أنها تم ضبطها بالنهاية جراء رقص خادش يتضمن إيحاءات جنسية.

قصة حياة الراقصة نورا دانيال

وأثارت الراقصة نورا دانيال حالة من الجدل منذ أول ظهور لها، وسط الراقصات المعروفين، ولدت في شتاء 1998 لأب مصري وأم إيطالية، وبدأت الرقص في سن الصغر وفي عام 2015 في سن السابعة عشر بدأت الاحتراف في أحد الملاهي الليلية في إقليم رومانيا شمال إيطاليا وحققت جماهيرية كبيرة حينها.

الراقصة نورا دانيال

في عام 2018 تحولت حياة نورا دانيال حينما اشتركت في مسابقة للرقص الشرقي وحصلت على المركز الثاني، لتبدأ مسيرتها الجديدة في تقديم حفلات في العديد من الدول الأوروبية والعربية، حتى شاركت في المسابقة من جديد بعام 2019 وحصلت على المركز الثالث وانتقلت حينها للعيش في مقاطعة بادوفا شمال إيطاليا وبدأت العمل في تريبل فايف أحد أكبر النوادي الليلية هناك.

نورا دانيال.. من عالم الرقص الغربي إلى الرقص الشرقي

تعد الراقصة نورا دانيال واحدة من أبرز الراقصات الأجنبيات اللاتي اختارهن الجمهور العربي لين جزا من عالم الرقص الشرقي قد تكون حياتها الفنية مليئة بالتحديات واللحظات المثيرة، ولكنها استطاعت أن تترك بصمة واضحة في ساحة الرقص الشرقي، بل وتحققت لها شهرة واسعة في الوطن العربي.

الراقصة نورا دانيال

قبل أن تصبح واحدة من أشهر الراقصات في مصر، كانت نورا دانيال تنتمي إلى مجال الرقص الغربي نشأت الراقصة في أحد الدول الأوروبية، حيث تلقت تدريبها على الرقص الكلاسيكي والحديث إلا أن حبها للفن الشرقي دفعها للانتقال إلى مصر، حيث قررت احتراف الرقص الشرقي. ورغم اختلاف أسلوب الرقص بين الثقافتين، إلا أن نورا أظهرت قدرة فائقة على التكيف مع الرقص الشرقي، ما جعلها تتألق بسرعة وتصبح واحدة من الأسماء اللامعة في هذا المجال.

أسباب شهرتها في عالم الرقص الشرقي

على الرغم من أن الراقصة نورا دانيال جاءت من خلفية مختلفة، إلا أن فنياتها العالية وموهبتها الفائقة جعلتها تحظى بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي لقد تعلمت العديد من أساليب الرقص الشرقي على يد كبار الأساتذة في المجال، واستطاعت أن تقدم عروضا راقصة متميزة تجمع بين الرقص الغربي والشرقي، مما جذب إليها الجمهور الذي أصبح يتابعها بشغف.

الراقصة نورا دانيال

من أبرز أسباب نجاحها هو اجتهادها في التدرب على أساليب الرقص المتنوعة، مثل "الرقص الشرقي التقليدي"، و"الرقص الصعيدي"، و"الرقص العصري" كانت نورا تحرص دائما على تقديم عروضها بأسلوب مميز، ما جعلها تحظى بتقدير كبير من قبل الجمهور والنقاد.

قصة الراقصة نورا دانيال

لم يكن الطريق أمام نورا دانيال مفروا بالورود، فقد واجهت العديد من الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بقبول الجمهور لراقصة أجنبية في مجال الرقص الشرقي الذي يعد جزءا أساسيا من الثقافة المصرية ولكن بفضل عزيمتها وموهبتها الفائقة، استطاعت التغلب على هذه التحديات، مما جعلها تحظى بالاحترام والتقدير في ساحة الرقص الشرقي.

الراقصة نورا دانيال

وبالنهاية تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على راقصة لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات جنسية بصورة منافية للآداب العامة.

سقوط الراقصة نورا دانيال

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "تحمل جنسية دولة أجنبية" بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي").

الراقصة نورا دانيال

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .