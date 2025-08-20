الدقهلية.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالسنبلاوين

أصيب 6 أشخلص باصابات متفرقة اثر نشوب مشاجرة امام منزل بقربه طنبول الكبري التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطه النجده يفيد بنشوب مشاجره بين اشحاص لخلافات بينهم ادت الى إصابة 6 أشخاص واستخدم فيها السكين والمطواه.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقع وتبين اصابه كلا من:

سعد السيد حسن 73 عاما واصيب بجرح قطعي بالكتف الأيسر من الظهر وكدمه باليد اليسري، محمد سعد السيد 38 عاما حيث اصيب بجرح قطعي بالساعد الأيسر واشتباه قطع بعضلات الذراع والساعد الأيسر وجرح قطعي آخر باصبع البنصر باليد اليمني ، كما اصيب علاء عادل السيد 38عاما مصاب جرح قطعي بالساعد الأيسر وقطع بعضلات الذراع الأيسر، احمد عادل السيد 35 عاما واصيب بجرح قطعي باصبع الخنصر باليد اليمنى وجرح قطعي آخر بالجبهة، سعد عادل السيد حس29 عاما واصيب جرح قطعي بالحاجب الأيمن وكدمات متفرقه بالجسم وسعد محمد سعد السيد28عاما واصيب يجرح قطعي وكدمه بالذراع الايسر.

تم نقل المصابين الى مستشفى السنبلاوين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.