وكيل صحة الدقهلية: سنتخذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت خطأ طبي في وفاة الطـ فل مالك

تقدم الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالعزاء لأسرة الطفل “مالك رضا البدوي”، الذي توفي عقب خضوعه لعملية جراحية بمستشفى شربين المركزي، داعيا الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر.



وعقب ذلك تفقد وكيل الوزارة المستشفى لمتابعة الحالة ميدانيًا، مؤكدًا التزام المديرية بالاستجابة السريعة للحالات الطارئة. كما وجه بتشكيل لجنة فنية برئاسة أستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة لمراجعة تفاصيل الحالة بدقة.

وأكد الجزار أنه في حال ثبوت أي تقصير طبي، ستتم إحالة الملف للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على أن صحة المواطنين، خاصة الأطفال، أولوية قصوى، وأن المديرية لن تتهاون في حماية حقوق المرضى.