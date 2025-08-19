الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مصاب بجروح والإدعاء بقيام آخر باختطافه والتعدي عليه لوجود خلافات مالية بينهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ الجارى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية بحدوث مشاجرة بين طرف أول سائق "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز، و طرف ثان الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "مصاب بجرح قطعى فى الرأس" ، ربة منزل "لها معلومات جنائية"، لخلافات مالية بينهما قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما البعض بالضرب مما نتج عنه إصابة الطرف الثانى.. أمكن ضبط طرفى المشاجرة .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، ولم تُسفر التحريات عن وجود محاولة لإختطاف الطرف الثانى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.