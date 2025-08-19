قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه بلوجر جديدة بسبب فيديوهات إثارة الغرائز
مدمنة مخدرات وفيديوهاتي للإثارة والفلوس | اعترافات صادمة لـ بديعة
كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة
مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال
المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
الدقهلية.. انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للواعظات للتوعية بقضية الغُرم

همت الحسينى

شهد فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين مدير مديرية أوقاف الدقهلية، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية المخصصة للواعظات للتوعية بقضية الغُرم، والتي تأتي بالتعاون مع مؤسسة الخير، وذلك بحضور الدكتور محمود حسن مدير الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية.

وشاركت في الدورة مجموعة من الواعظات اللاتي سبق لهن الحصول على برامج تدريبية وتأهيلية بأكاديمية الأوقاف الدولية، بما يعكس حرص الوزارة على استثمار الكفاءات الدعوية النسائية، وتمكينهن من أداء رسالتهن التوعوية في مختلف القضايا المجتمعية.

وتهدف هذه الدورة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضية الغرم، وتقديم معالجات شرعية وإنسانية لها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وتعزيز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

وأكد فضيلة الدكتور محمد عوض في كلمته على أهمية دور الواعظات في توعية السيدات والأسر، وخصوصًا في القضايا الاجتماعية الحساسة، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف بقيادة معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تسعى إلى تعميق الشراكات مع المؤسسات المجتمعية، وتفعيل دور الواعظات كرافد أساسي من روافد العمل الدعوي والتوعوي.

وقد أبدت الواعظات المشاركات تفاعلاً كبيرًا مع موضوع الدورة، مؤكدات على التزامهن بنقل ما تلقينه من معارف وخبرات إلى الواقع العملي في مختلف ساحات العمل الميداني، تحقيقًا لرسالة الدعوة الوسطية وخدمة المجتمع.

الدقهلية اوقاف واعظات تدريبيه

