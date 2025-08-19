الدقهلية.. انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للواعظات للتوعية بقضية الغُرم

شهد فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين مدير مديرية أوقاف الدقهلية، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية المخصصة للواعظات للتوعية بقضية الغُرم، والتي تأتي بالتعاون مع مؤسسة الخير، وذلك بحضور الدكتور محمود حسن مدير الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية.

وشاركت في الدورة مجموعة من الواعظات اللاتي سبق لهن الحصول على برامج تدريبية وتأهيلية بأكاديمية الأوقاف الدولية، بما يعكس حرص الوزارة على استثمار الكفاءات الدعوية النسائية، وتمكينهن من أداء رسالتهن التوعوية في مختلف القضايا المجتمعية.

وتهدف هذه الدورة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضية الغرم، وتقديم معالجات شرعية وإنسانية لها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وتعزيز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

وأكد فضيلة الدكتور محمد عوض في كلمته على أهمية دور الواعظات في توعية السيدات والأسر، وخصوصًا في القضايا الاجتماعية الحساسة، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف بقيادة معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تسعى إلى تعميق الشراكات مع المؤسسات المجتمعية، وتفعيل دور الواعظات كرافد أساسي من روافد العمل الدعوي والتوعوي.

وقد أبدت الواعظات المشاركات تفاعلاً كبيرًا مع موضوع الدورة، مؤكدات على التزامهن بنقل ما تلقينه من معارف وخبرات إلى الواقع العملي في مختلف ساحات العمل الميداني، تحقيقًا لرسالة الدعوة الوسطية وخدمة المجتمع.