موجز الدقهلية.. المحافظ يتفقد المركز التكنولوجي ويستقبل مدير الأمن.. إصابة شخص إثر انقلاب سيارة.. وإصابة خمسة في حادث آخر

شهدت محافظه الدقهلية خلال الساعات الماضية أحداثا مختلفة حيث تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي بحي شرق المنصورة، بحضور الدكتور السعيد أحمد رئيس الحي، لمتابعة انتظام العمل، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم وشكواهم وتلبية احتياجاتهم.

وتابع المحافظ سير العمل داخل المركز التكنولوجي ومعدلات الإنجاز في جميع الملفات التي يتم التعامل معها، مؤكدا ضرورة العمل وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها في كل ملف على حده.

إصابة شخص وخمسة اخرين فى حادثين منفصلين

وأصيب شخص بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة نصف نقل عقب اصطدامها بسيارة ملاكي على طريق برهمتوش - الشعلة بالسنبلاوين بمحافظه الدقهلية

وأصيب 5 أشخاص باصابات خطيره في تصادم سيارة ملاكي بأخرى على طريق دكرنس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ملاكي بأخرى على طريق دكرنس أمام مضرب فرعون؛ حيث أصيب خمسه أشخاص .

محافظ الدقهلية يستقبل مدير الامن الجديد

واستقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ، اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين محافظة الدقهلية، والأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وتناول اللقاء استعراض ومناقشة خطط مديرية أمن الدقهلية للانضباط الأمني بمراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية،