مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بشمال نيجيريا
خان يونس تنهك جيش الاحتلال بحرب استنزاف ذكية.. تفاصيل
ملابسها خادشة.. تفاصيل القبض على الراقصة نورا
40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار
حال تكرار الهجوم الإسرائيلي.. إيران تهدد برد أقوى وتكشف عن صواريخ متطورة
اللجنة المصرية تقدم حليب الأطفال للمستحقين من أهالي غزة.. فيديو
انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة
التفاصيل الكاملة لسرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة بالإسكندرية
أهلي جدة يتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي بعد اكتساح القادسية بخماسية
مصر تواصل إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة
توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ 4 مشروعات للتنمية الاقتصادية بتكلفة 480 مليون جنيه
سيدة: «تزوجته فقيراً وساعدته ولما اغتنى تزوج عليّ».. عالم أزهري: لك نصف ثروته
ملابسها خادشة.. تفاصيل القبض على الراقصة نورا

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على راقصة لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات جنسية بصورة منافية للآداب العامة.


 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "تحمل جنسية دولة أجنبية" بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي").

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .


 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



الأجهزة الأمنية رافصة ملابس خادشة الراقصة نورا

توتر
كيا سيلتوس
طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

