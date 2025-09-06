محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير عدد من شوارع بلقاس

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال التطوير الجارية بعدد من شوارع مدينة بلقاس، ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، والذي يتم تنفيذه من خلال صندوق التنمية الحضرية، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلع " المحافظ " على سير العمل بالمشروع، والذي يشمل أعمال تركيب شبكات صرف صحي، ومياه شرب، وكهرباء، إلى جانب أعمال الإنترلوك لتطوير عدد من الشوارع بمنطقة خلف مجلس المدينة وإعادة تأهيلها بشكل حضاري يليق بالمواطنين.

وأكد "مرزوق" ، أن المشروع يأتي في إطار خطة شاملة لتحسين المرافق والخدمات في المناطق غير المخططة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمات متكاملة وبنية تحتية آمنة وحضارية تسهّل حياة المواطنين وتوفر بيئة مناسبة للتنمية.

كما وجّه " المحافظ " تعليماته للشركة المنفذة بضرورة زيادة معدلات التنفيذ وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد للمشروع، بما يضمن توفير الخدمات للمواطنين في أسرع وقت ممكن وبجودة عالية.

وأوضح " مرزوق" ، أن المحافظة تعمل بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وجميع الجهات المعنية لضمان إنجاز المشروع في مواعيده المقررة، مؤكداً أن مثل هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية لتحسين جودة الحياة وتطوير المظهر الحضاري لمدينة بلقاس.