قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدقهلية.. فريق طبي ينقذ ذراع مريض من البتر المحقق في اللحظات الأخيرة بمستشفى أجا
بعد ساعات من الرعب .. خروج ربة منزل وأطفالها الأربعة من المستشفى عقب تماثلهم الشفاء
مستوطنون يحرقون مركبتين ويكتبون شعارات عنصرية في هجوم على قرية عطارة شمال رام الله
الأزهر : عيد الشرطة يجسد تقدير الوطن لتضحيات أبنائه المخلصين
صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب
بدء بتسليم وحدات مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر.. غدا
موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
بدعم صندوق رعاية المُبتكرين .. طلاب مصر في تحدي السيارات الذكية بقطر Shell Eco-Marathon 2026 | صور
الهلال الأحمر يُسيّر قافلة «زاد العزة» 123 مُحملة بمساعدات غذائية وطبية وشتوية إلى غزة
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

السمدوني: 5.8% تحسنًا و18.5% نموًا في الإيرادات بحركة الملاحة بقناة السويس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق التهدئة في قطاع غزة، إلى جانب تعهد الحوثيين بوقف الهجمات، أسهمت في ظهور مؤشرات تحسن ملموسة على صعيد حركة الملاحة، موضحًا أن وتيرة النشاط بدأت في الارتفاع منذ نهاية ديسمبر الماضي، عقب قمة شرم الشيخ للسلام.

وأوضح السمدوني أن عودة الشركات الملاحية إلى معدلات التشغيل الطبيعية تستغرق وقتًا، نظرًا لاعتماد هذه الشركات على جداول تشغيل سنوية، مشيرًا إلى أن أي تعديلات على تلك الجداول تتطلب تنسيقًا مسبقًا لضمان استقرار العمليات واستدامتها.

وأشار إلى أن إحصائيات الملاحة بـ قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 تعكس صورة إيجابية، حيث سجلت زيادة في أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8%، وارتفاعًا في الحمولات الصافية بنسبة 16%، ما انعكس على نمو الإيرادات بنحو 18.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2024/2025.

وأضاف أن استئناف إحدى الخدمات الملاحية التابعة لشركة Maersk لعبورها عبر البحر الأحمر وقناة السويس يمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق العالمية بشأن أمن الملاحة في المنطقة، ويُتوقع أن يشجع خطوطًا ملاحية أخرى على العودة التدريجية.

وأكد السمدوني أن تراجع التوترات من شأنه دعم تعافي إيرادات القناة، التي بلغت نحو 10 مليارات دولار قبل اندلاع الحرب في غزة، ثم انخفضت إلى قرابة 4 مليارات دولار، لافتًا إلى أن الاعتماد المؤقت على خطوط شحن بديلة لا يشكل تهديدًا استراتيجيًا للقناة، نظرًا لارتفاع تكاليف الشحن وتأثيرها السلبي على المستهلك النهائي ومعدلات التضخم.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن هيئة قناة السويس أقرت حزمة من الحوافز والتخفيضات الخاصة لسفن الحاويات، بهدف جذب الشركات المشغلة للخطوط الملاحية مجددًا، وتعزيز جدوى العودة للعبور عبر القناة.

وأكد أن القناة تشهد ضخ استثمارات متواصلة لتحسين بيئة التشغيل على المستويات اللوجستية والبشرية والفنية، تشمل تطوير المعدات، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحديث المجرى الملاحي، بما يعزز تنافسية القناة وقدرتها على استيعاب النمو المستقبلي.

الملاحة قناة السويس النقل واللوجستيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: عودته لأسرته خطوة أولى.. وسنسعى لإيقاف عقوبة «الكاف»

ترشيحاتنا

الانهيار العصبي

طرق الوقاية من الانهيار العصبي

الشيب المبكر

عجزت في عز شبابك .. اعرف أسباب الشيب المبكر

تساقط الشعر

أسباب تساقط الشعر ومضاعفات خطيرة

بالصور

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

فيديو

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد