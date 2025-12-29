السمدوني : إدراج ميناء العين السخنة في جينيس يعكس طفرة في النقل البحري المصري

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن إدراج ميناء العين السخنة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء صناعي مُنشأ على اليابسة، يُعد شهادة دولية على الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل البحري في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح السمدوني أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز، المطل على البحرين الأحمر والمتوسط، ومرور أحد أهم الممرات الملاحية العالمية عبر قناة السويس، بما يدعم تحويل ميناء العين السخنة إلى ميناء عالمي محوري يخدم حركة التجارة الدولية.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن مصر تنفذ خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحري باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لـ«رؤية مصر 2030»، وتشمل إنشاء وتطوير نحو 70 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر، إلى جانب التخطيط لإنشاء 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج ليصل إجمالي أطوالها إلى 50 كيلومترًا، فضلًا عن زيادة المساحات الإجمالية للموانئ إلى نحو 100 مليون متر مربع.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتعظيم مردود استراتيجية تطوير الموانئ المصرية بوجه عام، وميناء العين السخنة على وجه الخصوص، لما له من أهمية استراتيجية في تنشيط وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم.

وأكد السمدوني أن ميناء العين السخنة يمثل عنصرًا محوريًا في حركة الملاحة بالبحر الأحمر، الذي يُعد أحد 11 طريقًا رئيسيًا لتجارة الحاويات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مشروع إنشاء ميناء السخنة الكبير يُعد خطوة أساسية نحو تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، مدعومًا ببنية تحتية حديثة وتحالفات دولية قوية تعزز من تنافسية الميناء عالميًا.

وأوضح أن ميناء السخنة يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي «السخنة – الدخيلة»، ضمن مشروع محور «السخنة – الإسكندرية» اللوجستي المتكامل للحاويات، والذي يستهدف الربط المباشر بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعزز مكانة مصر كمحور عالمي للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

ولفت إلى أن المشروع يشهد أعمال حفر وإنشاء ضخمة باستخدام أحدث المعدات الهندسية ومضخات شفط المياه، إلى جانب تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا، وخطوط سكك حديدية بطول 30 كيلومترًا، بما يدعم التكامل اللوجستي داخل الميناء وخارجه.