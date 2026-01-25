قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
نوم بين النجوم.. أول فندق على سطح القمر يستعد لاستقبال ضيوفه في 2032
الشيخ ياسين التهامي يحتفل بعقد قران حفيدته بحضور الدكتور علي جمعة.. صور
خطابي: جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الابتكار ومواكبة التحول الرقمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مسئولو أجهزة المدن الجديدة يتفقدون المشروعات السكنية والخدمية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

قام مسئولو أجهزة تنمية مدن السويس الجديدة وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والعبور الجديدة، بجولات تفقدية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية والبنية الأساسية للوقوف على مستوى التنفيذ ودفع العمل بالمشروعات.

وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدقيقة والميدانية للمراحل النهائية من المشروعات القومية.

ففي مدينة السويس الجديدة، تفقد مسئولو الجهاز، أعمال التشطيبات النهائية بمشروع الإسكان الحر، والذي يعد أحد المشروعات السكنية الهامة بالمدينة بإجمالي 2064 وحدة سكنية (86 عمارة)، حيث تابعوا جودة تنفيذ الواجهات الخارجية، وأعمال النجارة (الأبواب والشبابيك)، ومستوى الدهانات الداخلية والخارجية.

وفي سياق متصل، تفقدت مسئولو الجهاز، مشروع الحضانة النموذجية، للاطلاع على اللمسات الأخيرة وأعمال التشطيبات النهائية بالمبنى، ومدى مطابقة التجهيزات للاشتراطات الفنية ومعايير السلامة والأمان، تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي وتقديم خدمة تعليمية وتربوية متكاملة تخدم قاطني المدينة.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، واصل جهاز المدينة تكثيف الأعمال بمواقع المشروعات السكنية بالمرحلتين الخامسة والثالثة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تشمل الأعمال استكمال رصف الطرق، وذلك استعدادًا لتسليم الوحدات السكنية للحاجزين، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تتماشى مع رؤية الدولة لتطوير المدن الجديدة.

وقام مسئولو جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بجولة تفقدية موسعة، لمتابعة المشروعات الحيوية وأعمال البنية التحتية على أرض الواقع، مع التركيز على منطقة الـ2600 فدانا باعتبارها من أكبر مناطق الامتداد العمراني بالمدينة.

وشملت الجولة متابعة تنفيذ 625 عمارة سكنية بإجمالي يقارب 15 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مشروع «سكن مصر» الذي يضم 130 عمارة بإجمالي 3,120 وحدة سكنية، حيث ركزت الجولة على متابعة أعمال البنية التحتية والمرافق المختلفة، بما في ذلك رفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، من خلال إحلال وتجديد الأرصفة وبلاط الإنترلوك، وصيانة أعمدة الإنارة، وأعمال الزراعة وتنسيق المواقع والنظافة العامة، لضمان تقديم بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

بدورهم، قام مسئولو جهاز مدينة حدائق العاشر من رمضان، بجولة ميدانية موسعة لتفقد مشروع الإسكان الأخضر (سكن لكل المصريين)، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال على أرض الواقع.

وشملت الجولة متابعة استكمال أعمال الطرق وتركيب الأرصفة والبلدورات، وتنفيذ شبكات المرافق المختلفة، فضلاً عن الإشراف على أعمال تنسيق الموقع العام، بما يضمن الانتهاء من المشروع بأعلى مستويات الجودة.

وخلال الجولات، تم التأكيد على ضرورة تكثيف معدلات العمل وبذل أقصى الجهود للانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة، والجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات في المواعيد المقررة دون أي تأخير، وتكثيف المرور الميداني اليومي وتعزيز برامج الصيانة الدورية للمرافق والمسطحات الخضراء لضمان استمرار جودة الخدمات على أرض الواقع.

أكتوبر الجديدة حدائق العاشر من رمضان العبور الجديدة الوحدات السكنية المشروعات السكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

ترشيحاتنا

نجم صغير

سِوارها رفيق يد الجوزاء الخفي.. أثر كوني يكشف سر نجم عملاق

دوري أبطال أوروبا

حاسوب أوبتا العملاق يتوقع المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مراة السيارة الداخلية

الزر الخفي في مرآة السيارة.. تفصيلة صغيرة تحمي السائقين| ما السر؟

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد