محمد إمام يعلن انتهاء تصوير مسلسله ويؤكد: رحلة متعبة لكنها ممتعة

أعلن الفنان محمد إمام انتهاء تصوير مسلسل الكينج، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

كتب محمد إمام: “واخيراً فركش، شكراً من كل قلبي لكل الناس اللي اشتغلوا في المسلسل .. رحلة بجد متعبة بس ممتعة مع ناس محترفة وجميلة و لذيذة".

وتابع: “انا اتشرفت و استمتعت بالشغل معاكم واحد واحد .. قدام الكاميرا ووراها .. ليكم مني كل الاحترام والتقدير على مجهودكم واخلاصكم وحبكم للكينج”.

واختتم: “النجاح الكبير ده انتم السبب فيه بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى .. بحبكم جداً”.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته: ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.