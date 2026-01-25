أرملة الشهيد رامي هلال: من امبارح مش عارفين ننام من السعادة | فيديو

تحدّثت النائبة مروة توفيق، أرملة الشهيد رامي هلال، عن تكريمهم بالأمس، من الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة، قائلة: الاحتفالية كانت رائعة وكان هناك حب كبير واضح من قبل الجميع لنا.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية على القناة الأولى: "لحد دلوقتي مش عارفين ننام من الفرحة والسعادة بحب الناس لينا وللشهيد رامي هلال"، متابعة: اللي عمله رامي من تضحيات أصبح مخلدًا في التاريخ.

واسترسلت: "رامي كان يبذل كل جهده في عمله وهو ضحّى بنفسه من أجل حمايتنا"، متابعة: بعد قرار تعييني في مجلس الشيوخ فخر وأشعر بأني مستمرة في عمل زوجي من خلال حل مشاكل المواطنين.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي يولي أسر الشهداء اهتمامًا كبيرًا، مضيفة:"ابني علي يرغب في أن يلتحق بكلية الشرطة لاستكمال مسيرة الدفاع عن الوطن".