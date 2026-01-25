قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العناية الإلهية أنقذت المارة.. انهيار جزئي بحائط عقار قديم في سوهاج
خريجة أوغندية خلال حفل تخرجها: تمنينا أن نولد ناطقات بالعربية لكن الله عوضنا بالأزهر
حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في عيد الشرطة الـ74.. محافظ البحيرة تقدم التهنئة لمدير الأمن والقيادات

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 74 ، للَّواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، وقيادات الشرطة والأمن بالمحافظة، بمقر إدارة قوات الأمن بدمنهور.

وذلك بحضور لواء باسم عبد المنعم قائد الفرقة العاشرة، والعميد مجدى لطفى ممثلاً عن المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور الهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، والعميد حسام شبل المستشار العسكري للمحافظة والقيادات التنفيذية والدينية من الأوقاف والازهر والكنيسة ومديري المديريات الخدمية. 

وخلال الاحتفالية، قامت محافظ البحيرة والسيد مدير الأمن والعميد ممثل المنطقة الشمالية العسكرية ، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، مع عزف الموسيقى العسكرية وسلام الشهيد، تخليدًا لتضحيات وبطولات رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن وحفاظًا على أمنه واستقراره.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن عيد الشرطة يمثل ملحمة وطنية خالدة سطرها رجال الشرطة بدمائهم الطاهرة منذ الخامس والعشرين من يناير عام 1952، حين اختاروا الشرف والكرامة والوطن على الاستسلام، مؤكدةً أن تلك التضحيات كانت ميلادًا جديدًا لإرادة أمة لا تنكسر.

كما أكدت محافظ البحيرة أن الشرطة المصرية، جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة، ستظل الدرع الحامي وسياج الوطن المنيع، تبذل الجهد وتقدم التضحيات من أجل ترسيخ سيادة القانون وحماية أمن واستقرار الدولة المصرية، مشيرةً إلى أن ما يتحقق من أمن واستقرار هو ثمرة لتضحياتهم المستمرة وتعاونهم الوثيق مع مختلف أجهزة الدولة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد عمارة، أن دماء شهداء الوطن ستظل شاهدًا على أن مصر مقبرة للغزاة والجناة، مشيرا إلى أن الأمن لا يقتصر على إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة فحسب، بل يقوم على تنمية متكاملة وإدارة رشيدة لشؤون المواطنين.

كما أكد أن ما تشهده المحافظة من انضباط أمني وانخفاض في معدلات الجريمة، يأتي نتيجة التنسيق المستمر والتكامل بين المحافظة والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وفي ختام الاحتفالية، تم عرض فيلم تسجيلي استعرض جهود وزارة الداخلية خلال عام 2025م، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلم المجتمعي.

كما قامت محافظ البحيرة بإهداء درع المحافظة للَّواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، تقديرًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وحماية المواطنين.

ومن جانبه، أهدى مدير أمن البحيرة درع المديرية للدكتورة جاكلين عازر، تقديرًا لدورها البارز في دعم مسيرة التنمية المستدامة بالمحافظة وتعزيز التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.

البحيرة محافظ البحيرة عيد الشرطة مدير أمن البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

ترشيحاتنا

الانهيار العصبي

طرق الوقاية من الانهيار العصبي

الشيب المبكر

عجزت في عز شبابك .. اعرف أسباب الشيب المبكر

تساقط الشعر

أسباب تساقط الشعر ومضاعفات خطيرة

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد