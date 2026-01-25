البحيرة: انطلاق مبادرة معركة الوعي.. مدخل أساسي لبناء الإنسان وحماية الدولة

انطلقت اليوم، بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور، فعاليات المبادرة الوطنية لتنمية الوعي، تحت عنوان «معركة الوعي… مدخل أساسي لبناء الإنسان وحماية الدولة»، والتي ينظمها كيان ابن مصر بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، وذلك استجابة لنداء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام ببناء الإنسان وتنمية الوعي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وترسيخ الاستقرار، وحماية الدولة من التحديات المعاصرة.



وشهدت الفعاليات حضور عدد من القيادات البرلمانية والأكاديمية والإعلامية، من بينهم النائب السيد القفاص عضو مجلس الشيوخ، والدكتور وليد الشرمة عضو مجلس الشيوخ السابق وأستاذ بكلية الهندسة، والإعلامي الدكتور عادل الطنيخي عضو مجلس الشيوخ السابق، والذي يتولى تقديم المحتوى العلمي والفكري للمبادرة من خلال سلسلة من المحاضرات المتخصصة.



وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي الوطني والمجتمعي، وبناء شخصية الإنسان المصري القادر على الفهم والتحليل، ومواجهة محاولات التشكيك وبث الشائعات، خاصة في ظل حروب الجيلين الرابع والخامس، وذلك عبر طرح علمي مبسط يجمع بين البعد الأكاديمي والتطبيق العملي، وبما يعزز قيم الانتماء والمشاركة الإيجابية.



ومن المقرر أن تستضيف قاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور فعاليات المبادرة من خلال محاضرات أسبوعية تُعقد كل يوم سبت في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، اعتبارًا من السبت المقبل، على أن يكون الحضور والمشاركة بنظام الحجز المسبق.

وتستهدف المبادرة الشباب، والمهتمين بالعمل السياسي والعمل العام والتطوعي، وأعضاء الأحزاب السياسية، والعاملين بالمؤسسات الأهلية، وطلاب الجامعات، إلى جانب قادة الرأي من الجنسين، في إطار توسيع دائرة المشاركة المجتمعية ونشر الوعي المسؤول.

وأكد منظمو المبادرة أن معركة الوعي تمثل أحد أهم التحديات الوطنية في المرحلة الراهنة، مشددين على أن بناء الإنسان الواعي هو الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة التنمية والحفاظ على استقرار الدولة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.