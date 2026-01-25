غدًا.. قطع مياه الشرب عن 3 قرى بإيتاي البارود في البحيرة لأعمال الصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قطع مياه الشرب غدا الاثنين الموافق 26 يناير 2026، عن قرى نكلا العنب، الضهرية، أرمانيا، من الساعة الثالثة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

وعللت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، أسباب انقطاع مياه الشرب، لإيقاف محطة إنتاج مياه أبتوك، عن العمل لأعمال الصيانة الدورية لخزان المياه المرشحة.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، قاطني هذه القرى باتخاذ كافة التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع المياه، يأتي ذلك في إطار ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإخطار المواطنين بميعاد صيانة المرافق وانقطاعها؛ لاتخاذ التدابير اللازمة خلال تلك الفترة.