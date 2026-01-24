محافظ البحيرة تهنئ القيادة السياسية بالذكرى 74 لعيد الشرطة

تتقدم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، كما تتقدم بالتهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية ، واللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بعيد الشرطة 74.

وتؤكد محافظ البحيرة أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تُجسد أسمى معاني التضحية والفداء، وتعكس ما يقدمه رجال الشرطة المصرية من جهود مخلصة وتضحيات عظيمة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، وترسيخ دعائم الأمن وسيادة القانون.

مشيدة بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وبما يبذله رجال الشرطة من عطاء متواصل ويقظة دائمة في مواجهة كافة التحديات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

داعية المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يوفق رجال الشرطة المصرية لما فيه خير الوطن، وأن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار.