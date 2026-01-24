اليوم.. قطع مياه الشرب عن عدة قرى في شبراخيت وإيتاي البارود بالبحيرة لمدة 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، قطع المياه اليوم السبت الموافق 24 يناير، عن قرى مجلس قرية أورين وقرية ابتوك، وضعف المياه عن مناطق أبو منجوج وجزيرة نكلا، بالإضافة إلى تأثر بعض القرى التابعة لفرع إيتاي البارود.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وفق بيانها، سبب انقطاع مياه الشرب، لوجود أعمال صيانة على الخط الكهربائي المغذي لمحطة مياه ابتوك، مما ينتج عنه توقف المحطة عن العمل، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وطالبت الشركة المواطنين، وكذلك المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي وانتظام ضخ المياه مرة أخرى.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة عند الحاجة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.