أرملة الشهيد امتياز كامل: طول ما البلد كويسة وعايشين في أمان يبقى دم الشهيد مراحش هدر

تحدثت النائبة سحر السيد، أرملة الشهيد اللواء امتياز كامل، عن تكريم نجلها الضابط نور امتياز كامل، أحد ضباط قطاع الحماية المدنية، من الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة تقديرًا لجهوده وتميزه في أداء مهامه.

وقالت النائبة سحر السيد، خلال اتصال هاتفي على قناة الأولي: التكريم لافتة جميلة وليس غريبا على الرئيس السيسي لأن الرئيس السيسي يقدر العمل والمجهود، ونجلي أثبت أن أبناء الشهداء مكملين العطاء والعمل بإخلاص؛.

وأضافت: “نجلي الضابط نور كان يؤدى عمله أثناء حريق سنترال رمسيس وكان يقوم بدوره وعندما انتشرت صورته على السوشيال ميديا لم يكن أحد يعلم من هو”٫ متابعة: “طول ما البلد كويسة ومستقرة وعايشين في أمان بحس إن دم الشهيد مارحش هدر”.

وأكدت النائبة سحر السيد، أرملة الشهيد اللواء امتياز كامل: الرئيس السيسي يقدر جيدا أسر الشهداء ويعرف جيدا دور وتضحيات الشهداء في استقرار الوطن”، مشيرة: الاستقرار والأمان من أكبر النعم وهو أساس كل شيء”.