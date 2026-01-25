قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المستشار محمود فوزي: عيد الشرطة تجديد للعهد بالدفاع عن الوطن واستقرار الدولة

فريدة محمد - ماجدة بدوى

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانًا قدمت فيه خالص التهاني إلى شعب مصر العظيم بمناسبة عيد الشرطة المصرية، الذي يرمز إلى بسالة رجال الشرطة الأوفياء الذين قدموا أروع التضحيات من أجل حماية هذا الوطن العظيم، والذين لم يتوانوا يومًا عن أداء واجبهم بشجاعة وإخلاص لضمان استقرار مصر وحماية شعبها.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التاريخ المصري يحمل الكثير من الذكريات العطرة، والتي تستدعي الفخر بمؤسسات هذه الدولة، وشعبها، إذ يتزامن الاحتفال بذكرى يوم مشرف، مثل عيد الشرطة الذي شهد بسالة وتضحيات، الاحتفال أيضًا بذكرى ثورة 25 يناير، التي كانت صوتًا نابضًا لإرادة المصريين في السعي نحو الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ونُحيي الإرادة الراسخة لشعب مصر، الذي أظهر للعالم أجمع تطلعاته المشروعة.

لحظة فارقة حين انحاز رجال الشرطة

وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن يوم الخامس والعشرين من يناير سيظل "أيقونة" خالدة في تاريخ الوطنية المصرية، تجسد لحظة فارقة حين انحاز رجال الشرطة ببنادقهم البدائية لإرادة الشعب وكرامة الوطن في مدينة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، رافضين الاستسلام ومسطرين بدمائهم ملحمة صمود تدرس للأجيال، ومؤكدين أن عقيدة الأمن المصري هي حماية الأرض والعرض.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أنه في هذا اليوم العظيم، تُجدد وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي التأكيد على اضطلاعها بدورها في التواصل مع كافة المؤسسات بكل جد وإخلاص، لتحقيق التواصل السياسي الفعال بين جميع مكونات المجتمع من أجل إدراك الغاية السامية، وهي تحقيق طموحات الشعب المصري العظيم، ودعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وزيادة الوعي ودفع عجلة التنمية المستدامة.

واختتم المستشار محمود فوزي، بيانه قائلًا: "كل عام ومصرنا الغالية في أمنٍ وأمان، واثقة من خطواتها، ماضية في مسيرتها نحو التقدم، قوية بقيادتها ومزدهرة بأبنائها وشعبها".

