قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يُخطط لإنهاء جميع تفاصيل القيد قبل الانتقالات الصيفية.. «الغندور» يكشف التفاصيل
طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»
حلمي طولان: كأس عاصمة مصر ملوش لازمة.. والدوري بدون قيمة
عمر مرموش يحقق رقمًا تاريخيًا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ترامب يهدّد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على كندا
«تفكيرهم مريض».. طولان يرد على اتهامه بتمنّي خسارة منتخب مصر بسبب حسام حسن
قبل مناقشته بمجلس النواب .. ننشر أهداف تعديلات قانون الكهرباء
«مينفعش يعزمني على حاجة وأرفض».. أحمد فتوح يُوضح علاقته بحسين الشحات
موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة
رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل
مواجهة صعبة.. صلاح سليمان يوجّه نصيحة للاعبي الزمالك للفوز على المصري بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجيل: حديث السيسي باحتفالية عيد الشرطة رسالة حاسمة بأن الدولة تُدار بالمسئولية لا بالشعارات

أحمد محسن
أحمد محسن
معتز الخصوصي

أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة لم تكن مجرد خطاب بروتوكولي، وإنما حملت ملامح مراجعة شاملة لمسار الأداء داخل مؤسسات الدولة، ورسالة مباشرة بأن المسؤولية تكليف يُحاسَب عليه الجميع أمام الوطن والتاريخ.

وأوضح قاسم أن حديث الرئيس عن أن «كل مؤسسة تعلم ما لها وما عليها» يعكس فلسفة إدارة تعتمد على كشف مواطن الخلل من الداخل قبل البحث عن شماعات خارجية، مؤكدًا أن هذه الرسالة تضع القيادات التنفيذية أمام واجب المراجعة الجادة لأدواتها وقراراتها.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل إلى أن تأكيد الرئيس على رفض الهدم أو الصدام باسم الإصلاح يعبر عن وعي سياسي عميق، يرى أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق بالقرارات المتسرعة أو إثارة الفوضى، وإنما عبر خطوات مدروسة تحافظ على تماسك الدولة وتُصلح الخلل دون كسر الثقة العامة.

وأضاف قاسم أن حديث الرئيس عن «المسؤولية أمام الله والتاريخ» يمثل رسالة أخلاقية شديدة القوة، تعيد ضبط بوصلة العمل العام، وتؤكد أن المنصب لا يمنح حصانة من المحاسبة، وأن كل قرار سيكون محل مساءلة في الدنيا قبل الآخرة.

وفيما يخص الشهداء، أكد أحمد محسن قاسم أن تأكيد الرئيس على استمرار رعاية أسر الشهداء والمصابين يعكس وفاء الدولة لتضحياتهم، ويؤسس لعقد أخلاقي لا ينتهي بانتهاء المناسبات، بل يترجم إلى سياسات ثابتة ودعم دائم.

واختتم أمين تنظيم حزب الجيل بيانه بالتأكيد على أن كلمة الرئيس أعادت تعريف معنى الانضباط المؤسسي، ورسخت مفهوم أن قوة الدولة لا تُقاس بالشدة، بل بالعدل، وبقدرتها على محاسبة نفسها قبل أن تطالب المواطنين بتحمل الأعباء.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

ترشيحاتنا

مجلس نقابة المحامين بكفر الشيخ

بالأسماء .. ننشر تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين بكفر الشيخ

رئيس شركة مياه كفر الشيخ

رئيس مياه كفر الشيخ يتفقد إصلاح خط طرد 630 مم بمدينة مسير | صور

فريق نادة الجزيرة

محافظ مطروح يهنئ نادي الجزيرة الرياضي لصعوده دوري الدرجه الثانية

بالصور

هنا الزاهد تخطف الأنظار بسحر عيونها وجمال إطلالتها عبر إنستجرام| شاهد

هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها
هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها
هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها

بإطلالة تخطّت الـ مليون جنيه .. إليسا تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام | صور

تخطت الـ مليون جنيهاً.. إليسا تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
تخطت الـ مليون جنيهاً.. إليسا تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
تخطت الـ مليون جنيهاً.. إليسا تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

الجُرأة والجمال .. هيفاء وهبي تُثير الجدل بـ«الدانتيل الأسود» المكشوف | شاهد

الجرأة و الجمال..هيفاء وهبي تثير الجدل لالدانتيل الاسود
الجرأة و الجمال..هيفاء وهبي تثير الجدل لالدانتيل الاسود
الجرأة و الجمال..هيفاء وهبي تثير الجدل لالدانتيل الاسود

عاصفة شتوية مرعبة تقتـ.ـل الناس.. و«ترامب» يعلن الطوارئ في 10 ولايات أمريكية |شاهد

عاصفة ثلجية بأمريكا
عاصفة ثلجية بأمريكا
عاصفة ثلجية بأمريكا

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد