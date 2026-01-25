قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بإطلالة تخطّت الـ مليون جنيه .. إليسا تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام | صور
رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»
محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث
بعد انقلاب مقطورة قصب.. محافظ قنا يُوجّه بإعادة الانضباط المروري بطريق العجالين |صور
رسالة قوية من الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة: المحاسبة تبدأ بالاعتراف
سيراميكا كليوباترا يكشف تفاصيل صفقة مروان عثمان مع الأهلي
ضارة وتحمل نوايا سلبية ومضيعة للوقت.. والد الرئيس السوري يُهاجم تمديد الهدن مع «قسد»
الأهلي القطري يفتح باب المفاوضات لضم نجم الزمالك
يتحدّث عن السلام وقواته تقتــل الأطباء.. زاخاروف تهاجم زيلينسكي
مناقشات منتظرة بالبرلمان.. حبس وغرامات بالملايين لفئات جديدة بجرائم سرقة الكهرباء |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رسالة قوية من الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة: المحاسبة تبدأ بالاعتراف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى الشرطة جاءت كرسالة دولة واضحة المعالم، تقوم على المسؤولية والمحاسبة قبل أي اعتبارات أخرى، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عكس صدقًا مباشرًا مع مؤسسات الدولة دون مجاملة أو مواربة.

وأوضح مجدي أن تأكيد الرئيس على أن «الإصلاح له مدى زمني طويل ولا يكون بعنف أو تكسير» يعكس رؤية قيادية ناضجة، ترفض الحلول الانفعالية أو القرارات الصادمة، وتؤمن بأن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بالسرعة، بل بالاستدامة، وبالقدرة على البناء دون هدم الثقة داخل مؤسسات الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن دعوة الرئيس لكل مؤسسة لممارسة «نقد ذاتي أمين» تمثل حجر الأساس لأي إدارة رشيدة، مؤكدًا أن الرسالة كانت شديدة الوضوح: كل مؤسسة تعرف أزماتها من الداخل، والمحاسبة تبدأ من الاعتراف قبل التصحيح، وهو ما يعزز كفاءة الأداء ويحمي الدولة من تكرار الأخطاء.

وفيما يتعلق برسائل الرئيس لأسر الشهداء، شدد مجدي على أن تأكيد السيسي بأن «وفاء الدولة لا يسقط بالتقادم» يعكس التزامًا أخلاقيًا راسخًا تجاه من ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، مشيرًا إلى أن دعم أسر الشهداء والمصابين، واستمرار التواصل معهم، ليس واجبًا إنسانيًا فقط، بل جزء أصيل من مفهوم الدولة العادلة التي لا تنسى أبناءها.

البرلمان النواب السيسي الرئيس السيسي نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

وليد هندي

بعد التحذيرات الرئاسية من مخاطر السوشيال ميديا .. وليد هندي: الألعاب والتحديات الإلكترونية أصبحت بوابة لإيذاء الذات وقتل النفس

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أحمد أبو الغيط يوثق شهادته عن أيام الحرب والسلام: كتبتها في 9 أشهر

معرض القاهرة الدولي للكتاب

شكري عياد.. مشروع نقدي متكامل بين التراث والحداثة في ندوة معرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

بإطلالة تخطّت الـ مليون جنيه .. إليسا تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام | صور

تخطت الـ مليون جنيهاً.. إليسا تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
تخطت الـ مليون جنيهاً.. إليسا تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
تخطت الـ مليون جنيهاً.. إليسا تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

الجُرأة والجمال .. هيفاء وهبي تُثير الجدل بـ«الدانتيل الأسود» المكشوف | شاهد

الجرأة و الجمال..هيفاء وهبي تثير الجدل لالدانتيل الاسود
الجرأة و الجمال..هيفاء وهبي تثير الجدل لالدانتيل الاسود
الجرأة و الجمال..هيفاء وهبي تثير الجدل لالدانتيل الاسود

عاصفة شتوية مرعبة تقتـ.ـل الناس.. و«ترامب» يعلن الطوارئ في 10 ولايات أمريكية |شاهد

عاصفة ثلجية بأمريكا
عاصفة ثلجية بأمريكا
عاصفة ثلجية بأمريكا

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد