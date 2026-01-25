رسالة قوية من الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة: المحاسبة تبدأ بالاعتراف

أكد النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى الشرطة جاءت كرسالة دولة واضحة المعالم، تقوم على المسؤولية والمحاسبة قبل أي اعتبارات أخرى، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عكس صدقًا مباشرًا مع مؤسسات الدولة دون مجاملة أو مواربة.

وأوضح مجدي أن تأكيد الرئيس على أن «الإصلاح له مدى زمني طويل ولا يكون بعنف أو تكسير» يعكس رؤية قيادية ناضجة، ترفض الحلول الانفعالية أو القرارات الصادمة، وتؤمن بأن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بالسرعة، بل بالاستدامة، وبالقدرة على البناء دون هدم الثقة داخل مؤسسات الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن دعوة الرئيس لكل مؤسسة لممارسة «نقد ذاتي أمين» تمثل حجر الأساس لأي إدارة رشيدة، مؤكدًا أن الرسالة كانت شديدة الوضوح: كل مؤسسة تعرف أزماتها من الداخل، والمحاسبة تبدأ من الاعتراف قبل التصحيح، وهو ما يعزز كفاءة الأداء ويحمي الدولة من تكرار الأخطاء.

وفيما يتعلق برسائل الرئيس لأسر الشهداء، شدد مجدي على أن تأكيد السيسي بأن «وفاء الدولة لا يسقط بالتقادم» يعكس التزامًا أخلاقيًا راسخًا تجاه من ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، مشيرًا إلى أن دعم أسر الشهداء والمصابين، واستمرار التواصل معهم، ليس واجبًا إنسانيًا فقط، بل جزء أصيل من مفهوم الدولة العادلة التي لا تنسى أبناءها.