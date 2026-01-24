قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة
الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ
إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية
برلمان

طلب إحاطة بشأن تأخر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطـ.ـفال من مخاطر الإنترنت

النائبة أميرة العادلي
النائبة أميرة العادلي
محمد الشعراوي

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، بشأن تأخر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.

أوضحت النائبة في طلبها أن مصر تشهد، شأنها شأن دول العالم، توسعا متسارعا في استخدام الأطفال للإنترنت والتطبيقات الرقمية، سواء لأغراض تعليمية أو ترفيهية، وهو ما صاحبه تصاعد ملحوظ في مخاطر التنمر الإلكتروني، والاستغلال، والتعرض للمحتوى غير الملائم، والابتزاز الرقمي، وانتهاك الخصوصية.

وأشارت إلى أنه رغم خطورة هذه القضية، وما تم التوصل إليه خلال عدة جلسات بلجنة الإعلام والثقافة والآثار أثناء مناقشة طلب إحاطة سابق تقدمت به حول مخاطر الإنترنت على الأطفال، ورغم ما تعهد به المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن إطلاق استراتيجية وطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، فإنه وحتى تاريخه لم يتم الإعلان رسميًا عن هذه الاستراتيجية أو بدء تنفيذها، دون توضيح أسباب التأخير أو تحديد إطار زمني واضح للإطلاق.

أكدت النائبة أن هذا الوضع يستدعي مناقشة أسباب تأخر إطلاق الاستراتيجية، وموقف الحكومة من التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف، وعلى رأسها وزارات الاتصالات والتعليم والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن الوقوف على ما إذا كانت هناك خطة واضحة للتوعية الرقمية تستهدف الأسر والأطفال والمعلمين.

كما طالبت بتوضيح آليات الحماية والتدخل والإبلاغ، ودور الدولة في توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، لا سيما أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي لم تعد ترفًا، بل ضرورة ملحّة تتعلق بالأمن المجتمعي، وبحق الطفل في الحماية، وبمسؤولية الدولة في مواكبة التحول الرقمي دون تعريض الأجيال الجديدة لمخاطر جسيمة.

 طالبت النائبة أميرة العادلي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته.

أميرة العادلي النائبة أميرة العادلي مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
التهاب القولون
إيلون ماسك
