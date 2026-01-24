برلماني: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة جست وحدة الشعب ومؤسسات الدولة

أكد عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74 حملت رسائل وطنية بالغة الأهمية، عكست تقدير القيادة السياسية للدور المحوري الذي تقوم به وزارة الداخلية في حماية أمن الوطن واستقراره.

وأوضح الشيخ، في تصريحات له، أن الرئيس حرص على التأكيد على أن جهاز الشرطة هو جزء أصيل من نسيج الشعب المصري، ويعمل في إطار دولة المؤسسات والقانون، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المواطن ورجال الأمن، ويكرّس مفهوم الشراكة الوطنية في مواجهة التحديات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حديث الرئيس ركّز على قيم الانتماء الوطني والانضباط والاحترافية في العمل الأمني، مؤكدًا أن تضحيات رجال الشرطة تستهدف حماية الوطن والمواطن، وليس خدمة أي مصالح أو أجندات خاصة، وهو ما يعكس طبيعة الدولة المصرية الحديثة القائمة على المسؤولية والمساءلة.

ولفت النائب عبد اللطيف أبو الشيخ إلى أن الرئيس أولى اهتمامًا خاصًا بأسر الشهداء، وما طرحه من مبادرات، خاصة فيما يتعلق بأبناء الشهداء، يعكس وفاء الدولة لتضحيات أبنائها، وحرصها على تخليد ذكراهم وربط الأجيال الجديدة بقيم التضحية والفداء.

وأضاف أن كلمة الرئيس حملت رسالة طمأنة للمجتمع، مفادها أن الأجهزة الأمنية تعمل في إطار مؤسسي منضبط، وبهدف حماية الأمن القومي والاستقرار الداخلي، بما يدعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة.

وأكد أن احتفالية عيد الشرطة هذا العام جسدت نموذجًا وطنيًا متكاملًا، يجمع بين تقدير التضحيات، وتعزيز الانتماء، وترسيخ الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، في ظل قيادة واعية تدرك حجم التحديات وتعمل على مواجهتها بروح وطنية مسئولة.