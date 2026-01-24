قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة جست وحدة الشعب ومؤسسات الدولة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74 حملت رسائل وطنية بالغة الأهمية، عكست تقدير القيادة السياسية للدور المحوري الذي تقوم به وزارة الداخلية في حماية أمن الوطن واستقراره.

وأوضح الشيخ، في تصريحات  له، أن الرئيس حرص على التأكيد على أن جهاز الشرطة هو جزء أصيل من نسيج الشعب المصري، ويعمل في إطار دولة المؤسسات والقانون، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المواطن ورجال الأمن، ويكرّس مفهوم الشراكة الوطنية في مواجهة التحديات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حديث الرئيس ركّز على قيم الانتماء الوطني والانضباط والاحترافية في العمل الأمني، مؤكدًا أن تضحيات رجال الشرطة تستهدف حماية الوطن والمواطن، وليس خدمة أي مصالح أو أجندات خاصة، وهو ما يعكس طبيعة الدولة المصرية الحديثة القائمة على المسؤولية والمساءلة.

ولفت النائب عبد اللطيف أبو الشيخ إلى أن الرئيس أولى اهتمامًا خاصًا بأسر الشهداء، وما طرحه من مبادرات، خاصة فيما يتعلق بأبناء الشهداء، يعكس وفاء الدولة لتضحيات أبنائها، وحرصها على تخليد ذكراهم وربط الأجيال الجديدة بقيم التضحية والفداء.

وأضاف أن كلمة الرئيس حملت رسالة طمأنة للمجتمع، مفادها أن الأجهزة الأمنية تعمل في إطار مؤسسي منضبط، وبهدف حماية الأمن القومي والاستقرار الداخلي، بما يدعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة.

وأكد أن احتفالية عيد الشرطة هذا العام جسدت نموذجًا وطنيًا متكاملًا، يجمع بين تقدير التضحيات، وتعزيز الانتماء، وترسيخ الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، في ظل قيادة واعية تدرك حجم التحديات وتعمل على مواجهتها بروح وطنية مسئولة.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان مجلس النواب

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

وكيل تعليم كفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية| صور

صورة من الحريق

محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق غرفة محولات كهرباء مستشفى أطفال مصر بميدان أبو الريش

وكيل تضامن النواب: عيد الشرطة تخليد لملحمة وطنية جسدت روح الفداء

وكيل تضامن النواب: عيد الشرطة تخليد لملحمة وطنية جسدت روح الفداء

بالصور

5 أساسيات لتعلم القيادة في الشوارع المصرية

تعلم القيادة
تعلم القيادة
تعلم القيادة

سعر كيا كارينز 2010 المستعملة فى السوق.. صور

كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010

فيتامين D يحمي من الإصابة بالإنفلونزا في الشتاءً.. دراسة تكشف مفاجأة مهمة

فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء

نشرة المرأة واامنوعات| جمال شعبان يكشف معلومات مهمة عن كهرباء القلب.. احترس من تناول السوشي بهذه الطريقة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

