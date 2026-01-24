برلماني: كلمة الرئيس في عيد الشرطة ترسخ مفهوم الدولة وتعيد الاعتبار لمعنى التضحية

أكد الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن احتفالية عيد الشرطة هذا العام جاءت محملة بدلالات وطنية عميقة، تعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ودور جهاز الشرطة في صون الأمن العام والحفاظ على تماسك المجتمع.

وقال خضير في بيان اليوم، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال لم تكن مجرد خطاب بروتوكولي، بل جاءت كحديث مباشر وصريح يحدد طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة والشعب، ويضع النقاط فوق الحروف بشأن الدور الحقيقي الذي تقوم به وزارة الداخلية باعتبارها إحدى ركائز الدولة الوطنية الحديثة، التي تعمل لحماية الوطن ومقدراته، وليس لخدمة أشخاص.

وأوضح وكيل لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس على أن رجال الشرطة ينتمون إلى كل بيت مصري، يمثل رسالة سياسية ومجتمعية بالغة الأهمية، تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتفنيد أي محاولات مغرضة لتشويه صورة الجهاز الأمني أو فصله عن محيطه الشعبي.

وأشار نائب الدقهلية، إلى أن حديث الرئيس عن الشهداء حمل بُعدًا إنسانيًا واضحًا، يعكس شعور القيادة السياسية بالمسؤولية تجاه أسر من قدموا أرواحهم دفاعًا عن استقرار الدولة، مؤكدًا أن الإشادة بتضحياتهم لم تكن عاطفية فقط، بل اقترنت بإجراءات عملية تعكس التقدير الحقيقي، وعلى رأسها المبادرة الخاصة بأبناء الشهداء، والتي تمثل خطوة ذكية لربط الأجيال الجديدة بقيم الانتماء والفهم الحقيقي لطبيعة العمل الوطني.

وأضاف الدكتور حسين خضير أن اقتراح المعايشة داخل أكاديمية الشرطة يعكس رؤية استراتيجية لبناء الوعي، ويؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها الذين ضحوا، بل تسعى لدمج أسرهم في مسار بناء المستقبل، بما يعزز الإحساس بالعدالة والوفاء داخل المجتمع.