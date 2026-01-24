قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس في عيد الشرطة ترسخ مفهوم الدولة وتعيد الاعتبار لمعنى التضحية

حسين خضير
حسين خضير
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن احتفالية عيد الشرطة هذا العام جاءت محملة بدلالات وطنية عميقة، تعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ودور جهاز الشرطة في صون الأمن العام والحفاظ على تماسك المجتمع.

وقال خضير في بيان اليوم، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال لم تكن مجرد خطاب بروتوكولي، بل جاءت كحديث مباشر وصريح يحدد طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة والشعب، ويضع النقاط فوق الحروف بشأن الدور الحقيقي الذي تقوم به وزارة الداخلية باعتبارها إحدى ركائز الدولة الوطنية الحديثة، التي تعمل لحماية الوطن ومقدراته، وليس لخدمة أشخاص.

وأوضح وكيل لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس على أن رجال الشرطة ينتمون إلى كل بيت مصري، يمثل رسالة سياسية ومجتمعية بالغة الأهمية، تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتفنيد أي محاولات مغرضة لتشويه صورة الجهاز الأمني أو فصله عن محيطه الشعبي.

وأشار نائب الدقهلية، إلى أن حديث الرئيس عن الشهداء حمل بُعدًا إنسانيًا واضحًا، يعكس شعور القيادة السياسية بالمسؤولية تجاه أسر من قدموا أرواحهم دفاعًا عن استقرار الدولة، مؤكدًا أن الإشادة بتضحياتهم لم تكن عاطفية فقط، بل اقترنت بإجراءات عملية تعكس التقدير الحقيقي، وعلى رأسها المبادرة الخاصة بأبناء الشهداء، والتي تمثل خطوة ذكية لربط الأجيال الجديدة بقيم الانتماء والفهم الحقيقي لطبيعة العمل الوطني.

وأضاف الدكتور حسين خضير أن اقتراح المعايشة داخل أكاديمية الشرطة يعكس رؤية استراتيجية لبناء الوعي، ويؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها الذين ضحوا، بل تسعى لدمج أسرهم في مسار بناء المستقبل، بما يعزز الإحساس بالعدالة والوفاء داخل المجتمع.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان النواب مجلس النواب

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

حسين مصطفى محرم

حسين محرم: فخور بعودة قطاع الإنتاج بمسلسل حق ضايع

محمد إمام

محمد إمام يرد على مقارنة اسم مسلسله بلقب الكينج لـ محمد منير

بالصور

5 أساسيات لتعلم القيادة في الشوارع المصرية

تعلم القيادة
تعلم القيادة
تعلم القيادة

سعر كيا كارينز 2010 المستعملة فى السوق.. صور

كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010

فيتامين D يحمي من الإصابة بالإنفلونزا في الشتاءً.. دراسة تكشف مفاجأة مهمة

فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء

نشرة المرأة واامنوعات| جمال شعبان يكشف معلومات مهمة عن كهرباء القلب.. احترس من تناول السوشي بهذه الطريقة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

المزيد