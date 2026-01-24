بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين

أشاد النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس السيسي للبرلمان والحكومة باستنساخ تجربة أستراليا وبريطانيا بقانون يمنع استخدام الأطفال للهواتف والسوشيال ميديا.

وأكد بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"أن هذا المقترح مهم جدا يحمي الأطفال والأسر ، لأنه سيحمي الأطفال من الدخول على تطبيقات قد تخالف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 ، مما يجعلنا نعود إلى الحوار الأسري بين الأطفال وأولياء أمورهم.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن استخدام الأطفال للأسف الشديد للتكنولوجيا السلبية بدون وعي وليس التكنولوجيا الإيجابية ، مما يجعلهم يدخلوا على تطبيقات وألعاب خطيرة مخالفة للقانون ، وقد تكون محظورة في مصر وهي تطبيقات عالمية من الممكن أن يدخلوا عليها.

وقال إن اللجنة ستبدأ خلال اجتماعاتها المقبلة دراسة مقترح رئيس الجمهورية بشأن تقنين استخدام التكنولوجيا الحديثة لبعض الفئات العمرية، من خلال وضع ضوابط واضحة ومنظمة.

وأضاف ، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد جلسات نقاشية موسعة داخل اللجنة، بمشاركة أعضاء البرلمان، لبحث أبعاد هذا الملف نظرًا لأهميته وخطورته، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال من الآثار السلبية للاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن الهدف من هذا التوجه التشريعي هو تنظيم وتقييد استخدام الإنترنت لسن معين، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي والحفاظ على القيم المجتمعية وسلامة النشء.

وكان قد طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الحكومة ومجلس النواب بسن قانون لمنع استخدام الهواتف المحمولة للفئات العمرية الصغيرة.

وقال الرئيس السيسي ـ في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 ـ "أريد أن أفكر نفسي والحكومة والبرلمان في مصر ان الاستراليين والإنجليز أصدروا تشريعات لمنع استخدام التليفونات لسن معين".

وأضاف الرئيس السيسي: "أنه تحدث في السابق مع الزملاء في هذا الامر بس هم لا يستطيعون التحرك إلا لما يشوفوا حد مش من عندنا ياخذ موقف فنقول نعمل زيهم ، طيب برضه نعمل زيهم "، في إشارة إلى ضرورة سن قوانين وتشريعات بشأن استخدام التليفون المحمول للفئات الصغيرة.

وتابع الرئيس السيسي "إن رئيس وزراء أستراليا تحدث من أسبوع عن نتائج القانون الصادر لديهم بشأن منع استخدام التليفونات لهذا الامر ، هذا موضوع يجب دراسته ونطلع على تجارب الآخرين لحماية أبنائنا وبناتنا ليصلوا الى سن يستطيعوا أن يتعاملوا مع التليفون المحمول والتكنولوجيا الحديثة بشكل جيد".