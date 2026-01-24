نائب يشيد بتضحيات الشرطة ويهنئ المصريين بعيدهم وذكرى 25 يناير.. ويثمن كلمة السيسي

تقدم النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بخالص التهاني للشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة الـ 74 وذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، مؤكداً أن هذه المناسبات الوطنية تمثل رموزاً للفخر الوطني وتذكيراً بتضحيات رجال الداخلية وشهداء الوطن.

وقال حافظ: "عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير تذكّرنا بأن مصر أكبر من أي تحدٍ، وأن رجال الشرطة وجنود الوطن هم صمام الأمان لشعبنا وحصن مصر المنيع ضد كل تهديدات الأمن والاستقرار، هؤلاء الأبطال هم أبناء وبنات الشعب المصري، ودماؤهم تظل مصدر فخر لكل مواطن".

وأشار النائب أحمد حافظ إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال عيد الشرطة، والتي شدد فيها على أن تجهيزات قوات الأمن ليست لحماية أي شخص بعينه، بل لحماية الدولة والمواطنين ومكتسبات الوطن، مضيفاً: "هذه الرسائل تؤكد إخلاص مؤسسات الدولة لواجباتها الوطنية وتقديرها لتضحيات الشهداء وأسرهم".

وأكد حافظ، أن الشعب المصري يقف دائماً خلف مؤسسات الدولة، وأن الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير يذكّر الجميع بأهمية التضامن الوطني والحفاظ على مكتسبات الوطن، مشيراً إلى أن كلمات الرئيس السيسي تحمل دعماً معنوياً قوياً لكل رجال الداخلية والشرطة الذين يقدمون حياتهم من أجل سلامة مصر واستقرارها.

وأضاف "نستلهم من تضحيات شهدائنا وروح رجال الشرطة دروساً في الوطنية والانتماء، ونعاهد أنفسنا على دعم مصر في كل خطوة، لتظل قوية وموحدة، حرة ومستقلة كما أرادها شعبها على مر الأجيال".