قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسائل الرئيس في عيد الشرطة تعكس رؤية شاملة لحماية الدولة والمواطن

المهندس محمد مصطفى كشر
المهندس محمد مصطفى كشر
محمد الشعراوي

قال المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، إن الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة الرابع والسبعين بأكاديمية الشرطة عكست رؤية شاملة للتعامل مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية، في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة، مؤكدًا أن تلك الرسائل شددت على أن حماية الدولة الوطنية والحفاظ على أمن المواطنين يمثلان أولوية لا تقبل التهاون.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن حرص الرئيس على تكريم أسماء شهداء الشرطة وتجديد العهد بالوفاء لتضحياتهم يعكس تقدير الدولة لأبنائها الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، مشيرًا إلى أن هذه اللفتة تحمل رسالة معنوية قوية تؤكد أن مصر لا تنسى شهداءها وتضع أسرهم في مقدمة اهتماماتها.

وأكد المهندس محمد مصطفى كشر، أن حديث الرئيس عن أهمية التكاتف بين مؤسسات الدولة والشعب يمثل دعامة أساسية لعبور المرحلة الحالية، خاصة في مواجهة محاولات بث الفرقة والتشكيك في مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن التأكيد على أن الأجهزة الأمنية تضم أبناء وبنات الشعب المصري يعزز الثقة المتبادلة ويحبط أي مساعٍ لهدم الدولة من الداخل.

وأوضح كشر أن رسائل الرئيس التي تناولت التحديات الحديثة، وعلى رأسها المخاطر الفكرية الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا، تضع على عاتق البرلمان مسئولية التحرك التشريعي لمواكبة هذه المتغيرات، وسن قوانين تحمي المجتمع والشباب من محاولات الاستقطاب والتضليل التي تستغلها الجماعات المتطرفة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كلمة وزير الداخلية خلال الاحتفالية أبرزت حجم الجهود الأمنية المبذولة لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتصدي لحروب الشائعات التي تقودها جماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن العمل الأمني الاستباقي، إلى جانب التوعية المجتمعية، كان له دور حاسم في إحباط مخططات تستهدف زعزعة الاستقرار.

وأكد عضو مجلس الشيوخ في ختام تصريحاته أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة مختلف التحديات بفضل تماسك مؤسساتها ووعي شعبها، مشددًا على أن وحدة الصف الوطني وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة يمثلان الضمان الحقيقي للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

محمد مصطفى كشر مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي عيد الشرطة أكاديمية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

ترشيحاتنا

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

حسين مصطفى محرم

حسين محرم: فخور بعودة قطاع الإنتاج بمسلسل حق ضايع

محمد إمام

محمد إمام يرد على مقارنة اسم مسلسله بلقب الكينج لـ محمد منير

بالصور

5 أساسيات لتعلم القيادة في الشوارع المصرية

تعلم القيادة
تعلم القيادة
تعلم القيادة

سعر كيا كارينز 2010 المستعملة فى السوق.. صور

كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010

فيتامين D يحمي من الإصابة بالإنفلونزا في الشتاءً.. دراسة تكشف مفاجأة مهمة

فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء

نشرة المرأة واامنوعات| جمال شعبان يكشف معلومات مهمة عن كهرباء القلب.. احترس من تناول السوشي بهذه الطريقة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

المزيد