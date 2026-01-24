قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأييد حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التزوير
وزير الداخلية: مصر رسخت دعائم جمهورية جديدة لا تقبل المساس بسيادتها وأمنها القومي
الرئيس السيسي: مصر ستظل حصنا منيعا ضد الاضطرابات وواحة للأمن والاستقرار
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات.. مستندات
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
الحصرى عقب انتخابه نائبا لرئيس البرلمان العربى: تكليف ومسؤولية جسيمة

النائب هشام الحصرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب
النائب هشام الحصرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب
فريدة محمد

وجه النائب هشام الحصرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير لأعضاء البرلمان العربي على ثقتهم فيه بانتخابه نائباً ثانياً لرئيس البرلمان العربى وذلك خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع والتى عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال الحصرى في تصريحات له اليوم،: إن هذا الفوز ليس تشريفاً لشخصي فحسب، بل هو تكليف ومسؤولية جسيمة أعتز بحملها في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقتنا العربية. 

وأضاف، "إن تمثيل مصر في البرلمان العربي هو انعكاس للدور الريادي الذي تلعبه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لمّ الشمل العربي وتثبيت أركان الأمن القومي العربي. 

وتابع،:"نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب منا تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية بشكل أوسع؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة، هدفي هو أن يظل البرلمان العربي منبراً قوياً وصوتاً مسموعاً يدافع عن الحقوق العربية في كافة المحافل الدولية. 

وشدد النائب هشام الحصري على أن المرحلة الراهنة وما تشهده المنطقة من تحديات جسام، تتطلب "دبلوماسية برلمانية" نشطة وقادرة على صياغة مواقف عربية موحدة، مشيراً إلى أن البرلمان العربي يلعب دوراً محورياً في دعم القضايا العربية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون في مجالات الأمن الغذائي والمائي، وهي الملفات التي تمثل أولوية قصوى لمصر ولأشقائها العرب. 

وأسفرت الانتخابات الداخلية التي جرى تنظيمها على هامش الجلسة بحضور محمد اليماحي عن فوز اللواء هشام الحصري بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي بعد حصوله على 31 صوتا من الأصوات الصحيحة والبالغة 59 صوتا، فيما حصلت منافسته الدكتورة حنان سعيد على 28 صوتا.

