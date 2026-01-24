أعضاء البرلمان العربي الجدد يؤدون اليمين الدستورية.. صور

أدّى أعضاء البرلمان العربي الجدد اليمين الدستورية، اليوم، أمام الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وجاء أداء القسم إيذانًا ببدء الأعضاء الجدد لمهامهم البرلمانية، في إطار استكمال التشكيل المؤسسي للبرلمان العربي، وتعزيز دوره في دعم العمل العربي المشترك، والتعبير عن تطلعات الشعوب العربية في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشهدت الجلسة المنعقدة الآن، حضور عدد من قيادات البرلمان العربي، حيث تم التأكيد على أهمية المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تكاتف الجهود البرلمانية لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين البرلمانات الوطنية العربية..