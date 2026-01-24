قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس في عيد الشرطة تجسد أصالة الدور الأمني ورسالة لدعم شهداء الوطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

قال سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 74، أكدت مرة أخرى الدور المحوري والحيوي الذي تقوم به وزارة الداخلية في حماية الدولة والشعب، مشيرًا إلى أن الرئيس حرص على توضيح طبيعة المؤسسة الأمنية كجزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة، وليس مجرد كيانات منفصلة.

وأضاف، نصر الله في بيان صحفي له اليوم، أن حديث الرئيس السيسي كان واضحًا في التأكيد على أن رجال ونساء الشرطة ليسوا مليشيات، بل أبناء وبنات الشعب المصري، يعملون بكل احترافية وإخلاص من أجل أمن الوطن والمواطن، وليس لحماية أي شخص بعينه.

وأوضح نائب الشرقية، أن الرسالة الأساسية التي بعث بها الرئيس هي أن التضحية والفداء التي قدمها الشهداء، على رأسهم الشهيد رامي هلال، تأتي حماية للوطن واستقرار المجتمع، وأن الدولة تدين لهم بالعرفان والاحترام الأبدي.

وأشار  إلى أن الرئيس لم يقتصر على الحديث عن الدور الأمني، بل أرسى مبدأًا هامًا يتمثل في الحفاظ على الصلة الوثيقة بين مؤسسات الدولة وأسر الشهداء، من خلال مبادرة فتح الباب لأبناء الشهداء للتعرف على طبيعة عمل آبائهم داخل الأكاديمية، ومنحهم الفرصة للمعايشة والتعرف على الجهد المبذول في حماية الوطن، وهو ما يعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء وإشراك الشباب في مسيرة بناء الوطن.

السيسي البرلمان النواب مجلس النواب عيد الشرطة

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

رجال طائرة الأهلي

رجال طائرة الأهلي يواجه الطيران في نهائيات دوري المرتبط

منتخب مصر

برنامج منتخب مصر الوطني قبل خوض منافسات كأس العالم

وست هام

وست هام يهزم سندرلاند 3-1 في الدوري الإنجليزي

بالصور

5 أساسيات لتعلم القيادة في الشوارع المصرية

تعلم القيادة
تعلم القيادة
تعلم القيادة

سعر كيا كارينز 2010 المستعملة فى السوق.. صور

كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010

فيتامين D يحمي من الإصابة بالإنفلونزا في الشتاءً.. دراسة تكشف مفاجأة مهمة

فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء

نشرة المرأة واامنوعات| جمال شعبان يكشف معلومات مهمة عن كهرباء القلب.. احترس من تناول السوشي بهذه الطريقة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

