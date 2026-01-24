برلماني: كلمة الرئيس في عيد الشرطة تجسد أصالة الدور الأمني ورسالة لدعم شهداء الوطن

قال سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 74، أكدت مرة أخرى الدور المحوري والحيوي الذي تقوم به وزارة الداخلية في حماية الدولة والشعب، مشيرًا إلى أن الرئيس حرص على توضيح طبيعة المؤسسة الأمنية كجزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة، وليس مجرد كيانات منفصلة.

وأضاف، نصر الله في بيان صحفي له اليوم، أن حديث الرئيس السيسي كان واضحًا في التأكيد على أن رجال ونساء الشرطة ليسوا مليشيات، بل أبناء وبنات الشعب المصري، يعملون بكل احترافية وإخلاص من أجل أمن الوطن والمواطن، وليس لحماية أي شخص بعينه.

وأوضح نائب الشرقية، أن الرسالة الأساسية التي بعث بها الرئيس هي أن التضحية والفداء التي قدمها الشهداء، على رأسهم الشهيد رامي هلال، تأتي حماية للوطن واستقرار المجتمع، وأن الدولة تدين لهم بالعرفان والاحترام الأبدي.

وأشار إلى أن الرئيس لم يقتصر على الحديث عن الدور الأمني، بل أرسى مبدأًا هامًا يتمثل في الحفاظ على الصلة الوثيقة بين مؤسسات الدولة وأسر الشهداء، من خلال مبادرة فتح الباب لأبناء الشهداء للتعرف على طبيعة عمل آبائهم داخل الأكاديمية، ومنحهم الفرصة للمعايشة والتعرف على الجهد المبذول في حماية الوطن، وهو ما يعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء وإشراك الشباب في مسيرة بناء الوطن.