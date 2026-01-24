حزب الجيل: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة رسالة طمأنة للداخل وردع للخارج

ثمن المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل عيد الشرطة الـ 74، مؤكدًا أنها وضعت النقاط على الحروف في علاقة المؤسسة الأمنية بالشارع المصري، متجاوزةً بروتوكولات الكلمات الرسمية إلى رحاب المكاشفة والتقدير الإنساني الرفيع.

وقال “محمود”، في بيان، إن أبرز ما في حديث الرئيس السيسي هو إصراره على تفكيك الأفكار المغلوطة التي تحاول تصوير الأجهزة الأمنية كأدوات لحماية أشخاص، حيث جاء تأكيده حاسمًا: "نحمي دولة وشعبًا.. وليس نظامًا أو شخصًا"، موضحًا أن هذه الإشادة الرئاسية بالمؤسسة الشرطية هي إعادة تعريف لعقيدة الأمن القومي، وتأكيد على أن هؤلاء الرجال هم أبناء كل بيت مصري.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن المبادرة الإنسانية التي طرحها الرئيس السيسي بإجراء "معايشة" لأبناء الشهداء داخل أكاديمية الشرطة، هي خطوة تحمل دلالات عميقة، ودعوة شباب الجامعات للمعايشة تعكس شفافية الدولة ورغبتها في ضخ دماء طيبة في شرايينها، وردم الفجوة بين الشباب ومؤسساتهم الوطنية عبر المشاهدة والواقع، لا الشعارات.

ولفت إلى أن حديث الرئيس السيسي يؤكد على إدراكه لحجم المؤامرات التي استهدفت وعي المواطن، موضحًا أن الرئيس السيسي عزز الثقة في أن التطوير الأمني والاصطفاف الكبير الذي تشهده وزارة الداخلية هو درع ومظلة لحماية مقدرات 100 مليون مصري، وضمان ألا تعود البلاد لمربعات الفوضى والتهديدات التي عشناها سابقًا.

وأكد أن حديث الرئيس السيسي هو رسالة طمأنة للداخل وردع للخارج؛ مفادها أن قوة مصر في اصطفافها، وأن دماء الشهداء هي الوقود الذي يُحرك قطار التنمية والأمن، وأن الدولة المصرية باتت تمتلك مؤسسات وطنية راسخة لا تقبل القسمة أو التجزئة، موضحًا أن إشارة الرئيس السيسي إلى دور أكاديمية الشرطة في ضخ دماء جديدة تحمل دلالة مؤسسية مهمة، حيث أن الأكاديمية في فكر الرئيس السيسي ليست مجرد جهة تعليمية، بل هي شريان يمد الدولة بشباب قادر على فهم حجم التحديات المعاصرة، متسلحًا بالعقيدة الوطنية التي تضع خدمة الشعب فوق كل اعتبار، منوهًا بأن ربط الشهادة بضخ الدماء الجديدة يعني أن الراية لا تسقط، وأن دماء من رحلوا تثمر جيلًا جديدًا يحمل الأمانة بنفس الصدق والجسارة.

وشدد على أن كلمات الرئيس السيسي لم تكن مجرد رثاء للشهداء، بل كانت بيان وفاء يؤكد على أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها، وأنها تدرك يقينًا أن بقاءها كدولة قوية ومستقرة هو الثمرة الحقيقية لتلك التضحيات الغالية.