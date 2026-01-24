قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأييد حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التزوير
وزير الداخلية: مصر رسخت دعائم جمهورية جديدة لا تقبل المساس بسيادتها وأمنها القومي
الرئيس السيسي: مصر ستظل حصنا منيعا ضد الاضطرابات وواحة للأمن والاستقرار
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات.. مستندات
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة رسالة طمأنة للداخل وردع للخارج

المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي
المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي
معتز الخصوصي

ثمن المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل عيد الشرطة الـ 74، مؤكدًا أنها وضعت النقاط على الحروف في علاقة المؤسسة الأمنية بالشارع المصري، متجاوزةً بروتوكولات الكلمات الرسمية إلى رحاب المكاشفة والتقدير الإنساني الرفيع.

وقال “محمود”، في بيان، إن أبرز ما في حديث الرئيس السيسي هو إصراره على تفكيك الأفكار المغلوطة التي تحاول تصوير الأجهزة الأمنية كأدوات لحماية أشخاص، حيث جاء تأكيده حاسمًا: "نحمي دولة وشعبًا.. وليس نظامًا أو شخصًا"، موضحًا أن هذه الإشادة الرئاسية بالمؤسسة الشرطية هي إعادة تعريف لعقيدة الأمن القومي، وتأكيد على أن هؤلاء الرجال هم أبناء كل بيت مصري.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن المبادرة الإنسانية التي طرحها الرئيس السيسي بإجراء "معايشة" لأبناء الشهداء داخل أكاديمية الشرطة، هي خطوة تحمل دلالات عميقة، ودعوة شباب الجامعات للمعايشة تعكس شفافية الدولة ورغبتها في ضخ دماء طيبة في شرايينها، وردم الفجوة بين الشباب ومؤسساتهم الوطنية عبر المشاهدة والواقع، لا الشعارات.

ولفت إلى أن حديث الرئيس السيسي يؤكد على إدراكه لحجم المؤامرات التي استهدفت وعي المواطن، موضحًا أن الرئيس السيسي عزز الثقة في أن التطوير الأمني والاصطفاف الكبير الذي تشهده وزارة الداخلية هو درع ومظلة لحماية مقدرات 100 مليون مصري، وضمان ألا تعود البلاد لمربعات الفوضى والتهديدات التي عشناها سابقًا.

وأكد أن حديث الرئيس السيسي هو رسالة طمأنة للداخل وردع للخارج؛ مفادها أن قوة مصر في اصطفافها، وأن دماء الشهداء هي الوقود الذي يُحرك قطار التنمية والأمن، وأن الدولة المصرية باتت تمتلك مؤسسات وطنية راسخة لا تقبل القسمة أو التجزئة، موضحًا أن إشارة الرئيس السيسي إلى دور أكاديمية الشرطة في ضخ دماء جديدة تحمل دلالة مؤسسية مهمة، حيث أن الأكاديمية في فكر الرئيس السيسي ليست مجرد جهة تعليمية، بل هي شريان يمد الدولة بشباب قادر على فهم حجم التحديات المعاصرة، متسلحًا بالعقيدة الوطنية التي تضع خدمة الشعب فوق كل اعتبار، منوهًا بأن ربط الشهادة بضخ الدماء الجديدة يعني أن الراية لا تسقط، وأن دماء من رحلوا تثمر جيلًا جديدًا يحمل الأمانة بنفس الصدق والجسارة.

وشدد على أن كلمات الرئيس السيسي لم تكن مجرد رثاء للشهداء، بل كانت بيان وفاء يؤكد على أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها، وأنها تدرك يقينًا أن بقاءها كدولة قوية ومستقرة هو الثمرة الحقيقية لتلك التضحيات الغالية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الديمقراطي الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

ترشيحاتنا

هند صبري

فى رمضان 2026.. 5 أعمال درامية مستوحاة من قصص حقيقية

جيسيكا حسام الدين

شاهد جيسيكا حسام الدين بشخصية “سيرا” من فيلم “إذما”

نقابة السينمائيين

نشاطركم الأحزان.. نقابة المهن السينمائية تنعى شقيق المنتج أحمد يوسف

بالصور

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

ألواح البروتين تحت المجهر.. خبراء يحذرون: ليست صحية وتزيد مخاطر الأمراض

تناول ألواح البروتين ليست صحية
تناول ألواح البروتين ليست صحية
تناول ألواح البروتين ليست صحية

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد