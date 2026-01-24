احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية

حرص اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على تسليم الرئيس السيسي، هدية تذكارية، وذلك خلال فعاليات الإحتفال بعيد الشرطة الـ 74.

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أنه تمتد الجهود الأمنية للرصد المبكر للتنظيمات التكفيرية، والتي تسع للتوسع في نشاطها وقدراتها، مشيرا إلى أن الوزارة تتخذ الاجراءات الأمنية لمنع نفاذها لمصر، ومنع استقطاب الشباب عبر الانترنت وتسميم عقولهم بالأفكار المتطرفة.

وقال محمود توفيق، خلال كلمته التي ألقاها باحتفالية عيد الشرطة الـ 74، إنه يتم اخضاع من تأثر بتلك الأفكار لتصحيح المفاهيم يقوم عليها علماء الدين والصحة النفية لتجنب انزلاق هؤلاء الأشخاص للإرهاب.