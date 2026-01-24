قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
انهيار أهالي ضحايا الغاز بشبرا الخيمة ونقل الجثامين لدفنها بمسقط رأسهم فى المنوفية
الرئيس السيسي: اللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها أيه يغادر
الرئيس السيسي: مصر لم تتورط في مؤامرات ضد أي دولة بالمنطقة
هنقابل ربنا كلنا..الرئيس السيسي يمازح وزير الخارجية ومؤسسات الدولة
حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالتزوير
الرئيس السيسي: مصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز
هآرتس: قائد القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل للتنسيق قبل ضرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جلسة ملتهبة.. نواب يشككون في دور البرلمان العربي ويؤكدون: مجرد ظاهرة صوتية

جلسة البرلمان العربي
جلسة البرلمان العربي
الديب أبوعلي

شهدت الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، المنعقدة اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، انتقادات حادة وهجومًا لاذعًا على أداء البرلمان العربي، ولا سيما لجنة فلسطين، بشأن تعاطيه مع القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في ظل ما يعانيه سكان الأراضي العربية المحتلة، إلى حد وصف البرلمان بأنه (ظاهرة صوتية).

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الصادر عن لجنة فلسطين، إحدى اللجان الأربع في البرلمان العربي، والمُعروض على الأعضاء لاعتماده.

وعبّر عدد من النواب عن استيائهم من أداء رئاسة البرلمان واللجنة، مؤكدين أن دورهما لا يرقى إلى تطلعات الشعوب العربية، ولم يتضمن خطوات جادة أو فاعلة من شأنها رفع أو تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، لا سيما سكان قطاع غزة والتصدي للعربدة الإسرائيلية.

وقال عضو البرلمان العربي علوي الباشا، عضو مجلس الشورى اليمني، إن البرلمان تحول إلى (ظاهرة صوتية)، ولم يقدم أي إجراءات ملموسة لدعم الشعب الفلسطيني على أرض الواقع، مكتفيًا بإصدار بيانات وزيارة وُصفت بالروتينية إلى معبر رفح البري، دون الإعلان عن تسيير قافلة واحدة للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جانبها، انتقدت النائبة الدكتورة عضو البرلمان العربي حنان سعيد الفتلاوي، عضو مجلس النواب العراقي، موقف رئيس البرلمان العربي لعدم منحها الكلمة لتوجيه الشكر للأعضاء الذين انتخبوها خلال الانتخابات الداخلية لاختيار النائب الثاني لرئيس البرلمان، التي خسرتها لصالح منافسها من جمهورية مصر العربية.

وأكدت على ضرورة عدم السماح بتسلل مظاهر التفرقة والانقسام إلى داخل البرلمان العربي.

كما شنت النائبة المصرية وعضو لجنة فلسطين شادية خضر، هجومًا حادًا على أداء البرلمان في التعامل مع معاناة سكان قطاع غزة، قائلة إن البرلمان يكتفي بإصدار البيانات، في الوقت الذي يواجه فيه أطفال القطاع الجوع والبرد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، دون طرح أي مبادرة عملية للتخفيف من معاناتهم، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

بدوره، تساءل عضو لجنة فلسطين في البرلمان العربي عبد السلام نصية، ممثل ليبيا، عن مدى وجود تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني داخل (مجلس السلام)، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي، المكلف بإدارة قطاع غزة.

وأعرب عن تشكيكه في دور هذا المجلس، مطالبًا البرلمان العربي باتخاذ موقف موحد وقوي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، على غرار مواقف البرلمان الأوروبي، إضافة إلى إعداد قائمة للإرهاب تضم أسماء المستوطنين المتطرفين والعمل على تعميمها دوليًا.

البرلمان العربي لجنة فلسطين لجنة فلسطين بالبرلمان العربي مجلس السلام الرئيس الأميركي قطاع غزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سكان الأراضي العربية المحتلة سكان قطاع غزة معبر رفح البري قوات الاحتلال الإسرائيلي شهر رمضان المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

ترشيحاتنا

معرض الكتاب 2026

عايز تقابل الفنانين والمفكرين.. الرابط الرسمي لحجز تذاكر وأسعار دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

أسعار السجائر

كليوباترا ثابتة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في المحلات والأسواق

الكاكاو باللبن

رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

بالصور

عودة الأسطورة تويوتا ‏MR2‎‏ بمحرك وسطي في 2026

تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،

الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
شهداء غزة

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد