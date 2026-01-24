جلسة ملتهبة.. نواب يشككون في دور البرلمان العربي ويؤكدون: مجرد ظاهرة صوتية

شهدت الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، المنعقدة اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، انتقادات حادة وهجومًا لاذعًا على أداء البرلمان العربي، ولا سيما لجنة فلسطين، بشأن تعاطيه مع القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في ظل ما يعانيه سكان الأراضي العربية المحتلة، إلى حد وصف البرلمان بأنه (ظاهرة صوتية).

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الصادر عن لجنة فلسطين، إحدى اللجان الأربع في البرلمان العربي، والمُعروض على الأعضاء لاعتماده.

وعبّر عدد من النواب عن استيائهم من أداء رئاسة البرلمان واللجنة، مؤكدين أن دورهما لا يرقى إلى تطلعات الشعوب العربية، ولم يتضمن خطوات جادة أو فاعلة من شأنها رفع أو تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، لا سيما سكان قطاع غزة والتصدي للعربدة الإسرائيلية.

وقال عضو البرلمان العربي علوي الباشا، عضو مجلس الشورى اليمني، إن البرلمان تحول إلى (ظاهرة صوتية)، ولم يقدم أي إجراءات ملموسة لدعم الشعب الفلسطيني على أرض الواقع، مكتفيًا بإصدار بيانات وزيارة وُصفت بالروتينية إلى معبر رفح البري، دون الإعلان عن تسيير قافلة واحدة للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جانبها، انتقدت النائبة الدكتورة عضو البرلمان العربي حنان سعيد الفتلاوي، عضو مجلس النواب العراقي، موقف رئيس البرلمان العربي لعدم منحها الكلمة لتوجيه الشكر للأعضاء الذين انتخبوها خلال الانتخابات الداخلية لاختيار النائب الثاني لرئيس البرلمان، التي خسرتها لصالح منافسها من جمهورية مصر العربية.

وأكدت على ضرورة عدم السماح بتسلل مظاهر التفرقة والانقسام إلى داخل البرلمان العربي.

كما شنت النائبة المصرية وعضو لجنة فلسطين شادية خضر، هجومًا حادًا على أداء البرلمان في التعامل مع معاناة سكان قطاع غزة، قائلة إن البرلمان يكتفي بإصدار البيانات، في الوقت الذي يواجه فيه أطفال القطاع الجوع والبرد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، دون طرح أي مبادرة عملية للتخفيف من معاناتهم، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

بدوره، تساءل عضو لجنة فلسطين في البرلمان العربي عبد السلام نصية، ممثل ليبيا، عن مدى وجود تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني داخل (مجلس السلام)، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي، المكلف بإدارة قطاع غزة.

وأعرب عن تشكيكه في دور هذا المجلس، مطالبًا البرلمان العربي باتخاذ موقف موحد وقوي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، على غرار مواقف البرلمان الأوروبي، إضافة إلى إعداد قائمة للإرهاب تضم أسماء المستوطنين المتطرفين والعمل على تعميمها دوليًا.